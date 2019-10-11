Юлия Панкова проверила качество выпечки в пекарне La Bouchée.

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Булка с сыром, ветчиной, мясом... Согласитесь, от такой выпечки трудно отказаться. Ассортимент на полках супермаркетов и пекарен поражает своим разнообразием. Среди большого количества важно выбрать не только вкусную, но и безопасную сдобу! Выпечка с начинками – продукт, который обычно попадает к покупателю без упаковки. Поэтому безопасность зависит от того, в каких условиях ее доставили на полки, при какой температуре и сколько времени она там лежит.



Ведущая "Ревизор Х" чуть не отравилась выпечкой с сырой начинкой пресс-служба

Программа “Ревизор Х“ на Новом канале получила много писем с просьбой проверить пекарню “La Bouchee“ в самом центре Ужгорода. Для многих в свое время она стала любимой. Но некоторые из посетителей теперь в это заведение ни ногой, потому что утверждают, что отравились там. Ведущая Юлия Панкова проверила кухню пекарни и попробовала их фирменные “брецли“ и “кренделя“.

– Во время ревизии у меня было несколько замечаний к работникам заведения “La Bouchee“, – рассказывает ведущая. – Самая большая их ошибка – это хранение на витрине выпечки с начинками при температуре +28 градусов. Я попробовала крендель с творогом, и он был на вкус горьковатый. А это признак того, что начинка испортилась. Опасно продавать такой продукт, ведь можно сильно отравиться.

Ведущая "Ревизор Х" чуть не отравилась выпечкой с сырой начинкой Пресс-служба

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В студии “Страсти по Ревизор“ эксперт-микробиолог Оксана Вольская рассказала, чем может быть опасна выпечка с творожной начинкой.

– Творог содержит большое количество влаги, – говорит Оксана. – Это сырая начинка, которая за несколько часов при температуре +20-30 градусов будет содержать в себе 5 млн микробов сальмонелл. Отравление кисломолочными продуктами стоят на третьем месте по уровню опасности.

14 октября в 19:00 на Новом канале “Ревизор Х“ проверит заведения Львова. Сразу после выпуска программы смотрите пост-шоу “Страсти по Ревизору“.

Ранее мы писали, что ведущая “Ревизор“ пыталась попасть в ресторан через забор.

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