Елена Филонова решила проверить на себе процедуру омоложения улиточной слизью.

"Ревизор красоты" Елена Филонова чуть не подхватила сальмонеллез в салоне Пресс-служба

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Пилинг рыбками, массаж улитками и даже змеями. Косметологические салоны все чаще предлагают процедуры с использованием экзотических животных. Уверяют, что это безопасно и полезно.

Ведущая рубрики “Ревизор красоты“ на Новом канале Елена Филонова протестировала массаж африканскими улитками на собственном лице. Она эту процедуру Испытала во время ревизии косметологического салона во Львове. Зрители уже видели эту проверку в программе “Ревизор Х“.

– Когда проверяю салоны красоты, на первом месте для меня чистота в заведении, – говорит Елена Филонова. – Обязательно все инструменты должны пройти стерилизацию и храниться в специальном месте. Проверив это, я выбираю самую популярную процедуру в этом салоне. Так, во Львове испытывала массаж лица африканскими улитками. Признаюсь, процедура не принесла мне большого удовольствия.

Косметолог Леся, которая делала Елене массаж, заверила, что после него кожа лица будет выглядеть подтянутой.



"Ревизор красоты" Елена Филонова чуть не подхватила сальмонеллез в салоне Пресс-служба

– В слизи много коллагена и эластина, – сказала Леся. – С помощью этого лечат акне.

Откуда в салон поставляют африканских улиток, и как их дезинфицируют, Елене не объяснили. В салоне было грязно, у косметолога Леси отсутствовала медицинская книжка. Поэтому ведущая не оставила салону награду “Ревизор рекомендует“.

Но на этом история не закончилась. Администратор заведения приехала в студию пост-шоу “Страсти по Ревизору“ побороться за табличку. Журналисты “Страстей“ показали повторную ревизию, в которой было видно чистоту на рабочих местах. Косметолог Леся продемонстрировала свою медицинскую книжку и рассказала, где берет улиток и как их дезинфицирует.

– Я рада, что вы прислушались к моим советам, – сказала ведущая. – Теперь у вас действительно чисто.

"Ревизор красоты" Елена Филонова чуть не подхватила сальмонеллез в салоне Пресс-служба

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“Ревизор красоты“ была приятно удивлена такими изменениями и хотела вручить табличку. Но после комментария эксперта в студии – доктора медицинских наук, профессора, дерматолога Александра Литуса все же передумала.

– Улитка – это вредитель, – сказал Александр. – Он может переносить бактериальную инфекцию – менингоэнцефалит. И еще ряд опасных для здоровья человека вирусов. Вам повезло, что после этой процедуры вы хорошо себя чувствуете. Потому что, по результатам лабораторного исследования, у улитки, которой вам делали процедуру, была обнаружена сальмонелла. И вы могли занести ее в свой организм.



“Ревизор Х“ – каждый понедельник в 19:00 на Новом канале. После программы смотрите пост-шоу “Страсти по Ревизору“.

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