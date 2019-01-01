Премьера на "1+1" уже совсем скоро.

"Папик": 10 интересных фактов о новом сериале студии "Квартал 95" Пресс-служба

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Уже совсем скоро на “1+1“ состоится премьера одного из самых ожидаемых сериалов этого года - 16-серийной лирической комедии “Папик“ производства студии “Квартал 95“.

Пресс-служба

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В центре этой трогательной истории – забавный случай, который однажды свел одинокого бедного деда с целеустремленной охотницей на “папиков“. А все из-за того, что некогда популярный, а ныне позабытый всеми актер изрядно перебрал с алкоголем, а молодая “хищница“ взяла, да и приняла его за успешного миллионера. Как эта незапланированная встреча смогла навсегда изменить жизни двух незнакомых людей, зрители “1+1“ узнают уже скоро. Мы же решили собрать интересные факты о новом сериале, который содержит элементы не только комедии, но и мелодрамы, приключения и даже роуд-муви.

Пресс-служба

1. Лирическая комедия «Папик» станет третьей режиссерской работой для Андрея Яковлева. Ранее он снял уже ставшие легендарными сериалы «Сваты» и «Родственнички». О том, что названия всех проектов Яковлева всегда связаны с семейной тематикой, сам он называет «логическим совпадением», ведь все они – про отношения между близкими людьми.

Пресс-служба

2. Главные роли в сериале исполняют Станислав Боклан и Дарья Петрожицкая, причем оба актера попали в этот проект без проб. Уже приступая к написанию сценария, авторы знали, кто будет играть Деда и Лизу.

Пресс-служба

3. Рабочее название сериала изначально было «Папик» и по ходу съемок его даже планировали поменять. Но в итоге остановились на том, что лучшего варианта для этой истории не придумаешь.

Пресс-служба

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4. Идея сериала о взаимоотношениях деда и охотницы на «папиков» пришла авторской группе «Минск», работающей в студии «Квартале 95». Но за разработку сценария и дальнейшее его воплощение отвечал именно Андрей Яковлев;

Пресс-служба

4. Исполнительница главной роли Дарья Петрожицкая узнала о том, что утверждена на роль… случайно. Это произошло во время ее разговора с гримером. И только через пару дней актрисе позвонили и официально сообщили, что она приглашена в проект;

Пресс-служба

5. В одной из сцен актер и звезда «Лиги смеха» Эльдар Кабиров решился на экстремальный прыжок с высоты 40 метров, хотя до этого никогда не занимался банджи-джампингом.

Пресс-служба

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6. Все актеры, задействованные во второстепенные ролях, ранее уже снимались в сериалах и фильмах студии «Квартал 95». Это Олеся Жураковская, Екатерина Кистень, Вера Кобзарь, Михаил Кукуюк, Максим Максимюк, Сергей Сипливый и другие.

Пресс-служба

7. Под некоторых актеров были специально написаны яркие эпизоды. Например, в одной из серий зрители увидят актера и режиссера «Слуги народа» Алексея Кирющенко, а также актрису Молодого театра Наталью Кленину, которая в реальной жизни является супругой Станислава Боклана.

Пресс-служба

8. Для исполнителя роли Деда Станислава Боклана было специально изготовлено 4 разных вида бороды;

Пресс-служба

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9. В одной из сцен роли доверили сыграть даже собакам - ирландскому волкодаву и миниатюрной бишон фризе, причем последняя доставила больше хлопот, чем огромный, но дрессированный пес;

10. Съемки сериала заняли около трех месяцев, а главную идею переписывали не менее пяти раз.

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