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Слава Демин признался, что видел Лесю Никитюк без бюстгальтера

Спецтема: ТВ и телешоу
Комментариев: 6
Радиоведущий Слава Демин заявил в эфире "Хто зверху?", что видел Лесю Никитюк топлес.
Слава Демин признался, что видел Лесю Никитюк без бюстгальтера
Слава Демин признался, что видел Лесю Никитюк без бюстгальтера
Пресс-служба

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Известный радиоведущий Слава Демин раскрыл пикантный факт о нем и Лесе Никитюк. Оказывается, он не раз видел ведущую Нового канала топлес! Об этом Слава рассказал на шоу “Хто зверху?“.

“История простая, – говорит Демин. – Мы частенько с Лесей работали на определенных съемках и мероприятиях, наши гримерки были рядом. Поэтому иногда, когда Леся переодевалась, я видел ее без бюстгальтера. Но, к сожалению, только со спины“.

"Хто зверху?"
Пресс-служба

Похоже, что ведущая сама была в шоке от рассказа Славы. Но, как всегда, у нее ,быстро нашелся ответ.

“Я сама себя без бюстгальтера не видела“, – отшутилась Леся.

“После того, что мы только что услышали, думаю, что нам всем надо сходить на исповедь, – сказал судья “Хто зверху?“ Александр Педан.

“А я як розгнівався! – добавил Притула. – Думав, йому вона показала, а мені – нє!“.

“Хто зверху?“ – каждый четверг в 19:00 на Новом канале.

Посмотреть, как прошел десятый выпуск популярного проекта “Хто зверху?“ можно здесь.

 

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Теги: Хто зверху?, Леся Никитюк, Слава Демин
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Источник: Ivonа bigmir)net

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Комментариев (6)
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гость  (аноним)  04.11.2019, 15:12
Оценка:  0
гость
На х...у...я писать такие статьи? Ах, забыл для - русского. Шоб по-просерался.
pусский  (аноним)  04.11.2019, 15:01
Оценка:  0
pусский
Ну только не надо наёбывать многострадальный народ, все же понимают, что во время многочисленных съемок и всевозможных корпоративов Лесю видели и без трусов, и расшеперенную, и стоящую раком, и обсирающуюся при двойном проникновении! Непонятно было, кто сверху.
гость  (аноним)  04.11.2019, 14:38
Оценка:  +1
гость
Хотя поведение отца стало лучше после второй ходки. Отсидел 3 года за то что трахнул классную руководительницу и порезал ее мужа,когда тот на разборки пришёл. Он хотел и мужа выебaть но был в слюни бухой и у него не встал
гость  (аноним)  04.11.2019, 14:33
Оценка:  +1
гость
Я это к чему.отец работает со Славой Дёминым. Они бухают иногда, Дёмин тоже по синьке чудит. Как-то нассал в банку и поставил в холодильник. Отец как-то по пьяни сказал что Никитюк eбал. Так что новость тухловата
гость  (аноним)  04.11.2019, 14:29
Оценка:  +1
гость
А неделю назад отец обдолбался и во время просмотра фильма всей семьёй насрал посреди комнаты огромную кучу. Воняло жесть. И обосраный смотрел телек дальше. Ещё и спрашивал типа бля кто насрал
гость  (аноним)  04.11.2019, 14:19
Оценка:  +1
гость
А у меня отец вчера напился и дрочил на порнуху. Все это видели,даже тёща. А потом он кончил на телек и обрыгался. Самое херовое что он ниче не помнит,ходит сегодня улыбается. Надо было кончу и рыгачки не убирать,но воняло пздц
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