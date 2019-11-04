Слава Демин признался, что видел Лесю Никитюк без бюстгальтера

Радиоведущий Слава Демин заявил в эфире "Хто зверху?", что видел Лесю Никитюк топлес.

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Известный радиоведущий Слава Демин раскрыл пикантный факт о нем и Лесе Никитюк. Оказывается, он не раз видел ведущую Нового канала топлес! Об этом Слава рассказал на шоу “Хто зверху?“.

“История простая, – говорит Демин. – Мы частенько с Лесей работали на определенных съемках и мероприятиях, наши гримерки были рядом. Поэтому иногда, когда Леся переодевалась, я видел ее без бюстгальтера. Но, к сожалению, только со спины“.

"Хто зверху?" Пресс-служба

Похоже, что ведущая сама была в шоке от рассказа Славы. Но, как всегда, у нее ,быстро нашелся ответ.

“Я сама себя без бюстгальтера не видела“, – отшутилась Леся.

“После того, что мы только что услышали, думаю, что нам всем надо сходить на исповедь, – сказал судья “Хто зверху?“ Александр Педан.

“А я як розгнівався! – добавил Притула. – Думав, йому вона показала, а мені – нє!“.

“Хто зверху?“ – каждый четверг в 19:00 на Новом канале.

Посмотреть, как прошел десятый выпуск популярного проекта “Хто зверху?“ можно здесь.

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