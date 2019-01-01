Что ждет зрителей в новом выпуске программы .

"Міняю жінку": Директор дома культуры пыталась спасти семью от семейного кризиса Пресс-служба

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Сегодня, 5 ноября в 22:45, зрители канала "1+1" увидят продолжение 14 сезона любимого реалити-шоу миллионов украинцев - "Міняю жінку".

На этот раз телезрителей ждет обмен между семьями «соседями». Обе семьи из Кировоградщины. Первая - состоятельные и известные в районе предприниматели, которые живут в Новомиргордке. Мама Людмила - директор городского дома культуры. Папа Виктор - местный бизнесмен. У пары на двух четверо взрослых детей, младшая Юля живет с родителями. Вместе они живут уже более 16 лет. Считают, что все кризисные ситуации были пережиты и успешно решены, поэтому с радостью поделятся своим опытом с другой семьей.

Вторая семья живет рядом, в селе Панчево. Мама Елена работает помощницей воспитателя в детском саду, поет в хоре, танцует и читает юмористические истории подругам. Папа Олег не работает по специальности акушера, а зарабатывает деньги на строительстве. Поэтому он довольно часто отсутствует дома. У пары есть сын Макар.

Первый день обмена удивил маму Елену. Как настоящая домохозяйка она сразу обратила внимание на то, что в доме не убрано. Женщина считает, что звездная семья должна жить по звездному: чисто и красиво. В первый же день новый муж решил познакомить временную маму с кумовьями и поиграть в бильярд. Елена быстро поняла, что это не ее забава, особенно, когда дома сидит и скучает дочь Юля. Мама сразу решила покинуть компанию, чтобы провести время с ребенком и узнать о том, что ее тревожит.

Пресс-служба

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Людмила же после первой встречи с новым мужем была удивлена, что семья уже год как в разводе, но живет под одной крышей. Выспросив всю правду у Олега и Макара, она поняла, что действовать нужно радикально, ведь так жить нельзя. В первый же вечер при встрече с подругами, она также пыталась узнать у женщин об их мужьях, дав понять Олегу, что его образ жизни и постоянное отсутствие не является нормальным. Из-за этого у папы поднялось давление, и он пошел отдыхать, не дождавшись окончания «вечеринки».

При смене правил обе женщины решили исправить привычный быт семьи. Елена обратила внимание на то, что маленькой Юле нужно внимание родителей, а Людмила пыталась исправить поведение Олега, чтобы его жизнь с женой наладилась.

Проект транслируется в эфире канала каждый вторник.

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