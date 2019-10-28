Тина Кароль рассказала об отношениях с Даном Баланом

Певица заинтриговала признанием.

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Украинская певица Тина Кароль, которая накануне позировала в соблазнительных позах в каньонах США, рассказала о своих отношениях с Даном Баланом. По словам артистки, между ними только творчество.

В минувшем выпуске шоу “Танці з зірками 2019“ Тина и Дан Балан исполнили песню “Домой“, которую певец написал специально для украинки.

Пока рано говорить, что означает эта песня: ухаживание или просто коллаборация талантливых людей. Дан Балан – талантливый композитор, певец, артист... Пока чего-то большего, чем цветы, проект “Голос страны“ и мои тыквы, не было. Посмотрим, - загадочно прокомментировала слухи Кароль.

Артистка добавила, что рядом с Баланом начинает смущаться.

Ну, безусловно, он красавец. Он высоченный, на него смотришь, да: “Ох“. Чувствуешь себя маленькой, что не плохо для каждой девушки. Стесняюсь ли я, я не знаю, сказала Тина Кароль в эфире “Светской жизни“.

Напомним, что ранее соблазнительная Тина Кароль украсила обложку известного глянца.

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