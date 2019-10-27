Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Танці з зірками 2019": смотреть десятый эфир

Комментариев: 0
Узнайте, чем удивляли участники "Танців з зірками 2019" в 10 выпуске.
"Танці з зірками 2019": где и когда смотреть десятый эфир
"Танці з зірками 2019": где и когда смотреть десятый эфир
instagram.com/tanci1plus1

В воскресенье, 27 октября, в 21:00 на телеканале “1+1“ состоялся десятый прямой эфир Танців з зірками 2019“, который прошел под темой “Мистический вечер на Хэллоуин“.

Читай также: “Танці з зірками 2019“: Барбир и Жук впервые прокомментировали уход с проекта

Ведущей балкона на этот раз стала певица MARUV. Кроме того, артистка удивила зрителей новым эпатажным номером. Постоянная ведущая проекта Тина Кароль также подготовила сюрприз. Она спела и станцевала с молдавским исполнителем Даном Баланом.

Звездные участники “Танців з зірками“ показали на паркете не менее яркие выступления. Так, Владимир Остапчук и Илона Гвоздева станцевали самбу. Кроме того, шоумен прокомментировал новость о своем разводе.

Ведущий Даниэль Салем превратился в оборотня и станцевал с Юлией Сахневич танго.

Звезда “Дизель шоу“ Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар устроили свадьбу на паркете и станцевали венский вальс.

Ксения Мишина и Женя Кот показали страстную румбу. Кроме того, Кот станцевал на пилоне.

Хореограф Алена Шоптенко и актер Алексей Яровенко исполнили квикстеп в образах графа Дракулы и его леди.

Анна Ризатдинова в образе черного лебедя продемонстрировала с Александром Прохоровым балетную постановку.

Перед последним выступлением звездных участников на паркете появилась MARUV и спела новую версию своего нашумевшего хита “Siren song“.

Елена Кравец вместе со своим партнером станцевали хип-хоп, который был похож на ритуальный танец. 

Турнирная таблица десятого эфира “Танців з зірками 2019“: 

В конце вечера на паркет вышли Тина Кароль в образе ангела  и Дан Балан в образе Дракулы. Они вместе исполнили песню “Дороги“.

Так, в новом выпуске пары Елена Кравец и Максим Леонов, Даниэль Салем и Юлия Сахневич попали в зону риска. Они еще раз вышли на паркет и станцевали танец за жизнь - ча-ча-ча. Решение, кто из них пройдет дальше, принимали судьи. Григорий Чапкис и Екатерина Кухар проголосовали за Елену Кравец. Франсиско Гомес и Влад Яма отдали свои голоса за Даниэля Салема. 

Голоса членов жюри разделились. Поэтому ведущий Юрий Горбунов объявил пару, которая получила наименьшее количество голосов от зрителей.

Таким образом, шоу “Танці з зірками 2019“ в десятом выпуске покинула пара № 3 Даниэль Салем и Юлия Сахневич.

Посмотреть предыдущий девятый выпуск шоу “Танці з зірками 2019“ можно здесь.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Танці з зірками 2019, Танцы со звездами 2019, Танцы со звездами 2019 смотреть онлайн
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь