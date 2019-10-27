"Танці з зірками 2019": смотреть десятый эфир
В воскресенье, 27 октября, в 21:00 на телеканале “1+1“ состоялся десятый прямой эфир “Танців з зірками 2019“, который прошел под темой “Мистический вечер на Хэллоуин“.
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Ведущей балкона на этот раз стала певица MARUV. Кроме того, артистка удивила зрителей новым эпатажным номером. Постоянная ведущая проекта Тина Кароль также подготовила сюрприз. Она спела и станцевала с молдавским исполнителем Даном Баланом.
Звездные участники “Танців з зірками“ показали на паркете не менее яркие выступления. Так, Владимир Остапчук и Илона Гвоздева станцевали самбу. Кроме того, шоумен прокомментировал новость о своем разводе.
Ведущий Даниэль Салем превратился в оборотня и станцевал с Юлией Сахневич танго.
Звезда “Дизель шоу“ Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар устроили свадьбу на паркете и станцевали венский вальс.
Ксения Мишина и Женя Кот показали страстную румбу. Кроме того, Кот станцевал на пилоне.
Хореограф Алена Шоптенко и актер Алексей Яровенко исполнили квикстеп в образах графа Дракулы и его леди.
Анна Ризатдинова в образе черного лебедя продемонстрировала с Александром Прохоровым балетную постановку.
Перед последним выступлением звездных участников на паркете появилась MARUV и спела новую версию своего нашумевшего хита “Siren song“.
Елена Кравец вместе со своим партнером станцевали хип-хоп, который был похож на ритуальный танец.
Турнирная таблица десятого эфира “Танців з зірками 2019“:
В конце вечера на паркет вышли Тина Кароль в образе ангела и Дан Балан в образе Дракулы. Они вместе исполнили песню “Дороги“.
Так, в новом выпуске пары Елена Кравец и Максим Леонов, Даниэль Салем и Юлия Сахневич попали в зону риска. Они еще раз вышли на паркет и станцевали танец за жизнь - ча-ча-ча. Решение, кто из них пройдет дальше, принимали судьи. Григорий Чапкис и Екатерина Кухар проголосовали за Елену Кравец. Франсиско Гомес и Влад Яма отдали свои голоса за Даниэля Салема.
Голоса членов жюри разделились. Поэтому ведущий Юрий Горбунов объявил пару, которая получила наименьшее количество голосов от зрителей.
Таким образом, шоу “Танці з зірками 2019“ в десятом выпуске покинула пара № 3 Даниэль Салем и Юлия Сахневич.
Посмотреть предыдущий девятый выпуск шоу “Танці з зірками 2019“ можно здесь.
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