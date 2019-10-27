"Танці з зірками 2019": смотреть десятый эфир

Узнайте, чем удивляли участники "Танців з зірками 2019" в 10 выпуске.

"Танці з зірками 2019": где и когда смотреть десятый эфир instagram.com/tanci1plus1

В воскресенье, 27 октября, в 21:00 на телеканале “1+1“ состоялся десятый прямой эфир “Танців з зірками 2019“, который прошел под темой “Мистический вечер на Хэллоуин“.

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Ведущей балкона на этот раз стала певица MARUV. Кроме того, артистка удивила зрителей новым эпатажным номером. Постоянная ведущая проекта Тина Кароль также подготовила сюрприз. Она спела и станцевала с молдавским исполнителем Даном Баланом.

Звездные участники “Танців з зірками“ показали на паркете не менее яркие выступления. Так, Владимир Остапчук и Илона Гвоздева станцевали самбу. Кроме того, шоумен прокомментировал новость о своем разводе.

Ведущий Даниэль Салем превратился в оборотня и станцевал с Юлией Сахневич танго.

Звезда “Дизель шоу“ Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар устроили свадьбу на паркете и станцевали венский вальс.

Ксения Мишина и Женя Кот показали страстную румбу. Кроме того, Кот станцевал на пилоне.

Хореограф Алена Шоптенко и актер Алексей Яровенко исполнили квикстеп в образах графа Дракулы и его леди.

Анна Ризатдинова в образе черного лебедя продемонстрировала с Александром Прохоровым балетную постановку.

Перед последним выступлением звездных участников на паркете появилась MARUV и спела новую версию своего нашумевшего хита “Siren song“.

Елена Кравец вместе со своим партнером станцевали хип-хоп, который был похож на ритуальный танец.

Турнирная таблица десятого эфира “Танців з зірками 2019“:

В конце вечера на паркет вышли Тина Кароль в образе ангела и Дан Балан в образе Дракулы. Они вместе исполнили песню “Дороги“.