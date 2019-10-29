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Соблазнительная Тина Кароль украсила обложку известного глянца

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В новом выпуске журнала Viva! появится первое интервью 10-летнего сына Тины Кароль.
Соблазнительная Тина Кароль украсила обложку известного глянца
Соблазнительная Тина Кароль украсила обложку известного глянца
instagram.com/tina_karol

Популярная украинская исполнительница и ведущая “Танців з зірками 2019“ Тина Кароль приняла участие в фотосессии для нового выпуска журнала Viva!. Об этом сообщается на официальной странице глянца в Instagram.

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На свежей обложке Кароль запечатлена в наряде кораллового цвета с натуральным макияжем. Кроме того, в посте отмечается, что певица пришла на интервью не одна. Ее сопровождал 10-летний сын Вениамин. Мальчик также ответил на несколько вопросов журналиста Viva! и таким образом дал свое первое интервью СМИ.

“На встречу с главным редактором журнала Viva! Тина Кароль пришла со своим 10-летним сыном Веней. Редкая удача, если учесть, что мальчик живет в Англии. Да и возможность пообщаться не только с нашей героиней, но и с ее ребенком, – настоящее везение. Поэтому встречайте: первое интервью сына Тины Кароль эксклюзивно в журнале Viva!“, - говорится в сообщении.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На встречу с главным редактором журнала Viva! @ivannaslaboshpitskaya Тина Кароль пришла со своим 10-летним сыном Веней. Редкая удача, если учесть, что мальчик живет в Англии. Да и возможность пообщаться не только с нашей героиней, но и с ее ребенком, – настоящее везение. Поэтому встречайте: первое интервью сына Тины Кароль эксклюзивно в журнале Viva! Подробности – по ссылке в шапке профиля 💥 @tina_karol #тинакароль

Допис, поширений Журнал Viva! Украина, Viva.ua (@viva_ukraine_magazine)

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Кроме того, Тина поделилась закулисными кадрами с фотосессии для глянца. Судя по опубликованном видео, звезда появится на страницах глянца не только в коралловом наряде, а и  в белом обтягивающем платье с интересным головным убором в виде металлических цветов.

Напомним, ранее Тина Кароль и Дан Балан спели дуэтом в прямом эфире.

 

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Теги: Тина Кароль
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Источник: Ivona bigmir)net

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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  29.10.2019, 15:48
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Заголовок xpeновый. Какой на фиг идёт она на жизнь?
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