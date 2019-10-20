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"Танці з зірками 2019": Кто покинул шоу в девятом эфире

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Узнайте, кто из участников "Танців з зірками 2019" покинул шоу в девятом выпуске, 13 октября.
"Танці з зірками 2019": Кто покинул шоу в девятом эфире
"Танці з зірками 2019": Кто покинул шоу в девятом эфире
instagram.com/tanci1plus1

В воскресенье, 20 октября, состоялся девятый прямой эфир “Танців з зірками“, во время которого участники вышли на паркет вместе с талантливыми детьми-танцорами. И еще одна пара покинула шоу.

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Так, в новом выпуске пары Даниэль Салем и Юлия Сахневич, Людмила Барбир и Дмитрий Жук попали в зону риска. Эти пары еще раз вышли на паркет и станцевали танец за жизнь - джайф. Решение, кто из них пройдет дальше, принимали судьи. Григорий Чапкис, Франсиско Гомес, Влад Яма проголосовали за Даниэля Салема. Екатерина Кухар отдала свой голос за Людмилу Барбир. 

Таким образом, шоу “Танці з зірками 2019“ в девятом выпуске покинула пара № 4 Людмила Барбир и Дмитрий Жук.

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Остальные участники продолжат борьбу за суперкубок проекта в следующем прямом эфире в воскресенье, 27 октября.

Видео выступления Людмилы Барбир в девятом эфире шоу “Танці з зірками 2019“ от 20.10.2019:

Посмотреть девятый выпуск шоу “Танці з зірками 2019“ можно здесь.

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Теги: Танцы со звездами 2019, Танці з зірками 2019
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Источник: Ivonа bigmir)net

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