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Гайтана посвятила новый хит "Танцям з зірками" - видео

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Певица Гайтана презентовала первый клип после рождения дочери.
Гайтана посвятила новый хит "Танцям з зірками" - видео
Гайтана посвятила новый хит "Танцям з зірками" - видео
instagram.com/gaitanamusic

Участница “Евровидения-2012“, украинская исполнительница Гайтана выпустила первый клип после двухлетнего перерыва. 15 октября артистка презентовала ролик на песню, которая получила такое же название, как и популярный проект канала 1+1 “Танці з зірками".

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Эксклюзивная премьера клипа состоялась в эфире “Сніданку з 1+1“, а в 10:30 Гайтана представила видео на своем официальном YouTube-канале.

В ролике на композицию “Танці з зірками“ 40-летняя Гайтана исполнила роль хореографа. Она танцует в зале и демонстрирует стройную фигуру и идеальный пресс. Отметим, что “Танці з зірками“ - это первая видеоработа артистки после рождения дочери Сапфир-Николь.

Напомним, ранее Гайтана поздравила мужа с годовщиной свадьбы.

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Теги: Гайтана, Танці з зірками 2019
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Источник: Ivonа bigmir)net

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