Жена Дмитрия Комарова рассказала о пополнении в семье

Мы не виделись с Димой уже больше месяца. Но на самом деле это не так ощутимо уже для меня, потому что постоянно на связи. Даже я уже привыкла немного раньше просыпаться, чтобы пожелать доброго утра и чуть позже лечь, чтобы быть на связи. Большие временные рамки, но мы стараемся так подгадать время, чтобы побольше общаться друг с другом, - пояснила Кучеренко.