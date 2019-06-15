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Жена Дмитрия Комарова рассказала о пополнении в семье

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Александра Кучеренко очень хочет детей.
Жена Дмитрия Комарова рассказала о пополнении в семье
Жена Дмитрия Комарова рассказала о пополнении в семье
ivona.bigmir.net
Жена ведущего “Мир наизнанку“ Дмитрия Комарова, “Мисс Украина-2016“ Александра Кучеренко поделилась интимными подробностями личной жизни. Девушка также рассекретила - планируют ли они с мужем заводить детей.
 

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Сейчас Дмитрий находится в очередной экспедиции, а его молодая жена недавно вернулась из Парижа, где участвовала в рекламных съемках. По словам Кучеренко, для нее поездка во Францию вовсе не была романтичной.
 
Для меня романтика, возможно, даже и в джунглях. Романтика это там, где мой муж, - говорит Александра. 
 

 

Она также призналась, что не видела любимого уже больше месяца, однако супруги находят время и возможности поддерживать общение.

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Мы не виделись с Димой уже больше месяца. Но на самом деле это не так ощутимо уже для меня, потому что постоянно на связи. Даже я уже привыкла немного раньше просыпаться, чтобы пожелать доброго утра и чуть позже лечь, чтобы быть на связи. Большие временные рамки, но мы стараемся так подгадать время, чтобы побольше общаться друг с другом, - пояснила Кучеренко.
 
На вопрос Кати Осадчей о том, планируют ли супруги пополнение в семье, Александра ответила следующее:
 
Мы хотим, чтобы наша семья была большой и планируем, конечно, детей. А как именно мы будем создавать нашу семью, мы посмотрим.

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Теги: Александра Кучеренко, Дмитрий Комаров, отношения
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