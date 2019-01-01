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Дмитрий Комаров стал первым в мире журналистом, который попал к племени Яномами

Спецтема: ТВ и телешоу
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В новом выпуске "Мира наизнанку" Дмитрий Комаров попадет на переговоры с вождем Яномами и покажет их шокирующие ритуалы общения с духами.
Дмитрий Комаров стал первым в мире журналистом, который попал к племени Яномами
Дмитрий Комаров стал первым в мире журналистом, который попал к племени Яномами
пресс-служба канала 1+1

11 сентября в 22:45 зрители “1+1“ увидят новый выпуск программы “Мир наизнанку“, в котором Дмитрий Комаров продолжит свою экспедицию к диким племенам Янонами. В программе покажут, как пройдет первая встреча украинцев с изолированными индейцами и почему их вождь позовет телеведущего на личную беседу.

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В премьерной серии Дмитрий Комаров начал самую масштабную экспедицию всего бразильского сезона и отправился на поиски амазонского племени Яномами, которое только недавно вышло на контакт с миром. Команде “Мира наизнанку“ пришлось 4 дня плыть на маленьких лодках опасными водами Амазонии, чтобы после утомительной дороги длиной в 600 км, наконец-то, ступить на земли племени.

Дмитрий Комаров станет первым в мире журналистом, который попадет к Яномами. А оператор программы “Мир наизнанку“ Александр Дмитриев впервые снимет на камеру быт общины и покажет зрителям, как на самом деле живет изолированное племя.

“Здесь никогда не было журналистов - впервые в истории племя снимают. Я очень рад, что зрители программы “Мир наизнанку“ станут первыми, кто увидит эти уникальные кадры. Это для нас большая честь!“, - делится впечатлениями телеведущий.

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Во время жизни в общине Дмитрий и Александр станут свидетелями проведения уникального ритуала, который племя никогда не показывало чужакам. Для ритуала все мужчины переоденутся в традиционные атрибуты, а жизнь в поселке остановится. Женщинам и детям запретят даже выходить из дома. Яномами называют себя детьми луны. Индейцы верят в легенду, что они родились именно от крови луны, которую во время битвы ранил в живот один из богов. Поэтому до сегодняшнего дня главные обряды они посвящают духам, с которыми общаются их шаманы. Индейцы верят, что именно духи контролируют дожди и грозы, смену дня и ночи, засуху и урожай, а также держат купол неба, чтобы он не упал на землю.

Какой шокирующий обряд проведут индейцы, что подарит вождь гостям из Украины, и как на Дмитрия Комарова подействует необычный индейский табак с “магических трав“, смотрите на “1+1“ уже сегодня в 22.45 в программе “Мир наизнанку“.

Напомним, ранее Дмитрий Комаров показал, как выглядел в детстве.

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Теги: Дмитрий Комаров, Мир наизнанку
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Источник: Ivonа bigmir)net

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