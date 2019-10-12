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Наталка Карпа призналась, какое необычное имя даст своей дочери

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Певица сообщила о своей беременности летом.
Наталка Карпа призналась, какое необычное имя даст своей дочери
Наталка Карпа призналась, какое необычное имя даст своей дочери
ivona.bigmir.net

Певица Наталка Карпа, которая совсем скоро впервые станет мамой, рассекретила имя своей будущей дочери. По словам артистки, имя ребенку выбрал ее отец.

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В интервью для “Светской жизни“ Карпа призналась, что ее супруг Евгений Терехов хочет назвать малышку армянским именем.

Мне почему-то Амине очень понравилось имя. И звучит Амине Евгеньевна Терехова. Я прочитал значение этого имени, то там мой характер, если что, то Амине, - заявил муж исполнительницы.

Также будущие родители признались, что не посещают специальные курсы перед родами. Евгений Терехов заявил, что ему не нужно, поскольку он вырос в многодетной семье, где росло четверо детей и где он был старшим.

Отметим, что свадьбу Наталка Карпа и ее муж - герой АТО Евгений Терехов сыграли в 2016 году.

А недавно Наталка Карпа устроила baby shower-вечеринку, где оригинально рассказала гостям о будущем ребенке.

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Теги: Наталка Карпа, певица, беременна
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