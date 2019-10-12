Наталка Карпа призналась, какое необычное имя даст своей дочери

Певица сообщила о своей беременности летом.

Певица Наталка Карпа, которая совсем скоро впервые станет мамой, рассекретила имя своей будущей дочери. По словам артистки, имя ребенку выбрал ее отец.

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В интервью для “Светской жизни“ Карпа призналась, что ее супруг Евгений Терехов хочет назвать малышку армянским именем.

Мне почему-то Амине очень понравилось имя. И звучит Амине Евгеньевна Терехова. Я прочитал значение этого имени, то там мой характер, если что, то Амине, - заявил муж исполнительницы.

Также будущие родители признались, что не посещают специальные курсы перед родами. Евгений Терехов заявил, что ему не нужно, поскольку он вырос в многодетной семье, где росло четверо детей и где он был старшим.

Отметим, что свадьбу Наталка Карпа и ее муж - герой АТО Евгений Терехов сыграли в 2016 году.

А недавно Наталка Карпа устроила baby shower-вечеринку, где оригинально рассказала гостям о будущем ребенке.

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