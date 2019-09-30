Юлия Юрина официально может проживать на территории Украины.

Солистка группы YUKO рассказала, есть ли у нее украинское гражданство ivona.bigmir.net

Солистка группы YUKO Юля Юрина рассказала, получила ли она украинское гражданство. Напомним, что дуэт YUKO принимал участие в нацотборе на “Евровидение 2019“. Именно тогда Юля со сцены нацотбора заявила, что хочет стать украинкой.

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Все началось с того, что в финале ведущий нацотбора Сергей Притула спросил у певицы, если их группа сможет победить в отборе, хочет ли Юрина получить украинское гражданство, на что та ответила положительно.

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На тот момент у артистки еще был российский паспорт. Сейчас девушка имеет вид на жительство в Украине.

Да, я получила ПМЖ, наконец. Меня можно поздравлять с этим. Получила вид на жительство. Это свидетельство я делала три года и без посторонней помощи мне нужно еще очень и очень много времени, - прокомментировала Юрина в программе “Светская жизнь“.

Недавно мы писали, что O.TORVALD и солистка YUKO сняли пикантный клип в постели.

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