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Регина Тодоренко вернется в шоу "Орел и решка"

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Ведущая покинула проект в 2017 году.
Регина Тодоренко вернется в шоу "Орел и решка"
Регина Тодоренко вернется в шоу "Орел и решка"
ivona.bigmir.net

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Телеведущая и певица Регина Тодоренко, которая появилась на подиуме модного показа в Вероне, вернется в тревел-шоу “Орел и решка“, подтвердили руководители телеканала “Пятница“. 
Регина появится в новом сезоне, подробности которого пока держатся в тайне.

Да, мы планируем запустить сезон “Орла и Решки“ с Тодоренко в следующем году“, - заявила pr-менеджер канала Дарья Симоненко.

Напомним, что Регина Тодоренко была ведущей “Орла и Решки“ с 2014 по 2017 год. Ее партнером был Коля Серьга, который также на время покинул шоу.

Два года назад Тодоренко заявляла, что ей надоел формат программы. По словам звезды, за время работы над “Орлом и Решкой“ ей довелось посмотреть и попробовать много интересного, но в какой-то момент она пресытилась впечатлениями, что сразу же сказалось на качестве выпусков.

Ранее мы писали, что Ани Лорак впервые рассказала, как начался ее роман с бывшим TAYANNA.

 

 

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Теги: Регина Тодоренко, Орешл и Решка, тревел-шоу, ведущая
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
lsk    19.10.2019, 19:50
Оценка:  0
lsk
Наверно никого не наши лучше ее ))
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