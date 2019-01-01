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"Роздягни мене": O.TORVALD и солистка YUKO сняли пикантный клип в постели

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Слушай музыкальную новинку от группы O.TORVALD и солистки YUKO Юлии Юриной - свежий трек "Роздягни мене"!
"Роздягни мене": O.TORVALD и солистка YUKO сняли пикантный клип в постели
"Роздягни мене": O.TORVALD и солистка YUKO сняли пикантный клип в постели
instagram.com/otorvald

Представители Украины на “Евровидении-2017“, популярная группа O.TORVALD и участница группы YUKO Юлия Юрина порадовали фанов совместным треком. Артистки презентовали клип на новую песню “Роздягни мене“.

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Презентация видео состоялась в четверг, 12 сентября, на официальном Youtube-канале O.TORVALD. Режиссером ролика выступил Delta Arthur, который ранее сотрудничал с рэпершой alyona alyona.

Клип был снят в неоновом цвете. Съемки длились два дня. В ролике можно увидеть, как Женя Галич и Юлия Юрина позируют в постели и целуются. Также в ролике появилась барабанщица O.TORVALD - Hebi.

Ранее сегодня свой новый клип на песню “Каждый раз“ выпустил MONATIK.

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Теги: O.Torvald, YUKO
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Источник: Ivonа bigmir)net

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