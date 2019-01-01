Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

В честь группы MOZGI назвали звезду в космосе

Комментариев: 0
Звезда MOZGI появилась в Украинском астрономическом каталоге именно в день выхода пятого юбилейного альбома группы.
MOZGI выпустили альбом Middle Finger
MOZGI выпустили альбом Middle Finger
ivona.bigmir.net

Читай также: Что послушать в октябре: новая музыка от Semmar, ADAM, DANTES и не только

Украинская группа MOZGI, недавно представившая саундтрек к фильму “Скажене весілля 2“, получила именную звезду. Событие приурочено к выходу юбилейного альбома коллектива, премьера которого состоялась в пятницу, 18 октября.

Соответствующий сертификат был опубликован на официальном сайте MOZGI.

К пятилетию группы бесстрашные украинские космонавты Потап, Позитив, Дядя Вадя и DJ Bloodless отправились в увлекательное музыкальное приключение на ракете Middle Finger. Звездная межгалактическая миссия улетела далеко от Земли, чтобы передать привет из будущего. Музыкальная энергия MOZGI – это их оружие, с помощью которого они спасают планету, - говорят музыканты о новой работе.

Читай также: DANTES выпустил клип-манифест поколения 30-летних

Свежий студийный альбом называется Middle Finger. В нем 16 треков, которые можно послушать прямо сейчас.

Недавно Наталья Могилевская заинтриговала фанов новым треком.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram

Поделись:
Теги: MOZGI, группа, альбом
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь