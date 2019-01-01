В честь группы MOZGI назвали звезду в космосе

Звезда MOZGI появилась в Украинском астрономическом каталоге именно в день выхода пятого юбилейного альбома группы.

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Украинская группа MOZGI, недавно представившая саундтрек к фильму “Скажене весілля 2“, получила именную звезду. Событие приурочено к выходу юбилейного альбома коллектива, премьера которого состоялась в пятницу, 18 октября.

Соответствующий сертификат был опубликован на официальном сайте MOZGI.

К пятилетию группы бесстрашные украинские космонавты Потап, Позитив, Дядя Вадя и DJ Bloodless отправились в увлекательное музыкальное приключение на ракете Middle Finger. Звездная межгалактическая миссия улетела далеко от Земли, чтобы передать привет из будущего. Музыкальная энергия MOZGI – это их оружие, с помощью которого они спасают планету, - говорят музыканты о новой работе.

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Свежий студийный альбом называется Middle Finger. В нем 16 треков, которые можно послушать прямо сейчас.

Недавно Наталья Могилевская заинтриговала фанов новым треком.

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