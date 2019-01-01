MOZGI презентовали саундтрек к фильму "Скажене весілля 2" - видео

Группа MOZGI выпустила клип на песню "СВ2", которая стала саундтреком к комедии "Скажене весілля 2".

Популярная украинская группа MOZGI презентовала первый официальной саундтрек ко второй части фильма “Скажене весілля“. Премьера трека, который получил название “СВ2“ состоялась 17 октября.

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На Youtube-канале коллектива был опубликован клип на песню. Режиссерами видео стали Максим Шелковников и Денис Маноха. А над созданиям композиции “СВ2“ работали Алексей Завгородний (Позитив), Алексей Потапенко (Потап) и Никита Пучков (Nick Niker).

В клипе можно увидеть эксклюзивные кадры из фильма “Скажене весілля 2“, премьера которого состоится 25 декабря. Кроме того, группа MOZGI в новом хите вспомнила все, чем славятся украинские свадьбы.

Напомним, ранее MOZGI спели патриотичную песню на Одесском рынке.

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