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MOZGI спели патриотичную песню на Одесском рынке - премьера клипа

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Потап и ко выпустили необычный клип на первую украинозычную песню 999.

MOZGI спели патриотичную песню на Одесском рынке - премьера клипа
MOZGI спели патриотичную песню на Одесском рынке - премьера клипа
instagram.com/realpotap

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Ко Дню Государственного флага и празднику Независимости Украины группа MOZGI представила клип на свой первый украиноязычный трек “999“.


В песне артисты признаются в любви Родине и отмечают, что скоро в Украине будут не только самые красивые девушки и самая вкусная еда, но и достойные условия во всех сферах.

Надо только немного подождать и все будет, - отмечают Потап и ко.

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Снимая видео на патриотическую песню- группа со съемочной командой проехала полстраны. В кадре показали, насколько разнообразна и многогранна Украины.

У каждого из нас в сердце живет своя Украины, но мы решили показать ее настоящей, без прикрас, - прокомментировали участники группы MOZGI.


Локациями для съемок стали "не туристические" - Запорожская школа-интернат “Казацкий лицей“, Первомайский карьер Гранит, Слободской рынок в Одессе, Авдеевский коксохимический завод, дороги и СТО. Лицом страны в видео есть украинский народ: дети и пенсионеры, мясники и горняки, продавцы и автослесари.

Похоже, 999 претендует на то, чтобы в ближайшее время стать любимым треком украинцев.

Ранее мы писали, что ведущие 1+1 сняли атмосферный ролик ко Дню независимости Украины. 

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Теги: MOZGI, Потап, День Независимости, премьера
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Источник: ivona.bigmir.net

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