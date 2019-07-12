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Лесе Никитюк - 32! ТОП-5 фактов о яркой ведущей

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Сегодня, 19 октября, Леся Никитюк празднует день рождения.
Лесе Никитюк - 32! ТОП-5 фактов о яркой ведущей
Лесе Никитюк - 32! ТОП-5 фактов о яркой ведущей
ivona.bigmir.net

19 октября известная украинская телеведущая Леся Никитюк празднует день рождения. Сегодня ей исполнилось 32 года. В честь этого Ivona собрала несколько интересных фактов о звезде телевидения и Instagram.

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  • Во время учебы Леся Никитюк была участницей команды КВН – “Торнадо Люкс“. Вместе с юмористами она сыграла одну из самых известных постановок “Галя, я в маршрутке“.

  • На шоу “Рассмеши комика“ харизматичная Леся заработала 50 и 20 тысяч гривен.

  • Рост Леси Никитюк составляет 1,8 метров, а размер ее ноги - 41-й.

  • В 2017 году Леся Никитюк выиграла в номинации “Телеведущая года“.

Накануне Леся Никитюк удивила сеть новым фото.

 

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Теги: Леся Никитюк, ведущая
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