Лесе Никитюк - 32! ТОП-5 фактов о яркой ведущей

Сегодня, 19 октября, Леся Никитюк празднует день рождения.

19 октября известная украинская телеведущая Леся Никитюк празднует день рождения. Сегодня ей исполнилось 32 года. В честь этого Ivona собрала несколько интересных фактов о звезде телевидения и Instagram.

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Во время учебы Леся Никитюк была участницей команды КВН – “Торнадо Люкс“. Вместе с юмористами она сыграла одну из самых известных постановок “Галя, я в маршрутке“.

На шоу “Рассмеши комика“ харизматичная Леся заработала 50 и 20 тысяч гривен.

В рамках программы “Орел и Решка“ телеведущая совершила более 450 перелетов и посетила десятки стран мира. Читай также: Кристина Агилера показала детское фото в неожиданном образе

Рост Леси Никитюк составляет 1,8 метров, а размер ее ноги - 41-й.

В 2017 году Леся Никитюк выиграла в номинации “Телеведущая года“.

Накануне Леся Никитюк удивила сеть новым фото.

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