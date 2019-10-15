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Прикрылась осенним листком: Леся Никитюк удивила новым фото

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Ведущая Леся Никитюк сделала платье с листьев и заговорила о возвращении на "Танці з зірками".
Прикрылась осенним листком: Леся Никитюк удивила новым фото
Прикрылась осенним листком: Леся Никитюк удивила новым фото
instagram.com/lesia_nikituk

Одна из самых популярных украинских ведущих, звезда многих шоу на Новом канале Леся Никитюк продолжает удивлять поклонников оригинальными публикациями в соцсети.

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На этот раз артистка опубликовала на своей странице в Instagram снимок с трендом этого сезона - осенним листом. На фото кто-то из знакомых Леси держит дубовый лист, а на заднем плане за листом спряталась сама ведущая. Складывается впечатление, что Леся позирует в платье с листа.

“Одела платье осеннее... Может обратно в танци??? проголосуете?“, - поинтересовалась в подписчиков Никитюк.

Подписчики телезвезды оценили ее оригинальность и оставили множество комментариев.

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“Потрясающе выглядите“, “Ой, як оригінально. Цього жовтого листя в інста аж випадає, а на вас Леся, воно як шите!!“, “классный прекид. СУПЕР“ ,“Шикарне, платтячко!“, “Давай багиня ламіната, Леся танцюй“, - пишут пользователи Сети.

Напомним, ранее Леся Никитюк взбудоражила сеть снимком в уборной.

 

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Теги: Леся Никитюк
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Источник: Ivonа bigmir)net

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