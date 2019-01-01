Режиссер Тарас Дударь раскрыл интересные факты со съемок сериала "Швабра"

Премьера нового детективного сериала "Швабра" состоится 21 октября на СТБ.

В понедельник, 21 октября, в 21:00 на СТБ состоится премьера детективного сериала “Швабра“. Главная героиня – школьная учительница математики Анна Николаевна, которую за глаза прозвали Шваброй, помогает капитану Вершинину расследовать преступления с помощью математических методов, формул и алгоритмов. Какими будут образы персонажей на экране, импровизируют ли актеры на площадке и почему зрителям стоит посмотреть премьеру – рассказал режиссер сериала “Швабра“ Тарас Дударь.

Чем “Швабра“ заинтересует зрителя

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В сериале “скучную“ науку покажут под иным углом – увлекательным и интригующим. Гениальный математик Анна Николаевна и капитан Вершинин из разных миров, но именно их союз поможет раскрыть сложные преступления. Кроме того, их ждут не только профессиональные, но и личные вызовы – неподдельные чувства, которые перевернут всю жизнь героев.

“Это история талантливого сценариста Алексея Френкеля. Его работы тем хороши, что это не чистый жанр. Это не только детектив, но и история о любви с прекрасным интеллектуальным юмором. Там есть все, что надо. Всю жизнь я бежал от математики, но спустя время она меня догнала. Мы с командой сделали науку привлекательной для зрителей. Уверен, они, как и я, получат массу удовольствия и открытий благодаря сериалу, а жизнь персонажей математика и вовсе перевернет“, – рассказывает Тарас Дударь.

Какими будут образы героев на экране

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По словам Тараса, сценарий – лишь повод для запуска работы. Актеры привносят много своего в образы, дополняют и меняют их, поэтому импровизацию на площадке он приветствует:

“Если дополнения актеров работают на улучшение образа, только безумец от этого откажется! Случайностей не бывает, у нас снимаются именно те, кто должен. Прекрасная Саша Ребенок (Швабра). Ее образ в сценарии совсем иной, героиня там острохарактерная, жёсткая и отстраненная. Саша в сериале получилась более интересной, утонченной, где-то странноватой. В противовес ей – Антон Батырев (Вершинин): веселый, простой и смешной. Вторая пара – Анна Кузина (Катя) и Александр Рудько (Гончаренко). Их история тоже про любовь, но там все иначе. Образ Саши написан под него, Рудько артист для интеллектуального юмора, он умеет шутить и на экране, и в жизни. Сергей Сипливый (Зурабов) – прекрасный начальник. Он будет далеко не плоским персонажем“.

Особые сцены

Во время съёмок сериала режиссеру в частности запомнились пикантные сцены. По его словам, они отличаются от многих других работ.

“Я себя считаю мастером эротической комедии (улыбается). Мне кажется, что все неудобные сцены, которые артистам тяжело играть, у нас получились красиво, не пошло и с чувством юмора. Наша задача – очаровать зрителя. И, думаю, у нас все получится!“, - подводит итог режиссер.

Смотрите сериал “Швабра“ с понедельника по четверг в 21:00 и 22:00 на СТБ.

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