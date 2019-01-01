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Режиссер Тарас Дударь раскрыл интересные факты со съемок сериала "Швабра"

Спецтема: ТВ и телешоу
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Премьера нового детективного сериала "Швабра" состоится 21 октября на СТБ.
Режиссер Тарас Дударь раскрыл интересные факты со съемок сериала "Швабра"
Режиссер Тарас Дударь раскрыл интересные факты со съемок сериала "Швабра"
пресс-служба канала СТБ

В понедельник, 21 октября, в 21:00 на СТБ состоится премьера детективного сериала “Швабра“. Главная героиня – школьная учительница математики Анна Николаевна, которую за глаза прозвали Шваброй, помогает капитану Вершинину расследовать преступления с помощью математических методов, формул и алгоритмов. Какими будут образы персонажей на экране, импровизируют ли актеры на площадке и почему зрителям стоит посмотреть премьеру – рассказал режиссер сериала “Швабра“ Тарас Дударь.

Чем “Швабра“ заинтересует зрителя

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В сериале “скучную“ науку покажут под иным углом – увлекательным и интригующим.  Гениальный  математик Анна Николаевна и капитан Вершинин из разных миров, но именно их союз поможет раскрыть сложные преступления. Кроме того, их ждут не только профессиональные, но и личные вызовы – неподдельные чувства, которые перевернут всю жизнь героев.

“Это история талантливого сценариста Алексея Френкеля. Его работы тем хороши, что это не чистый жанр. Это не только детектив, но и история о любви с прекрасным интеллектуальным юмором. Там есть все, что надо.

Всю жизнь я бежал от математики, но спустя время она меня догнала. Мы с командой сделали науку привлекательной для зрителей. Уверен, они, как и я, получат массу удовольствия и открытий благодаря сериалу, а жизнь персонажей математика и вовсе перевернет“, – рассказывает Тарас Дударь.

Какими будут образы героев на экране

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По словам Тараса, сценарий – лишь повод для запуска работы. Актеры привносят много своего в образы, дополняют и меняют их, поэтому импровизацию на площадке он приветствует:

“Если дополнения актеров работают на улучшение образа, только безумец от этого откажется! Случайностей не бывает, у нас снимаются именно те, кто должен. Прекрасная Саша Ребенок (Швабра). Ее образ в сценарии совсем иной, героиня там острохарактерная, жёсткая и отстраненная. Саша в сериале получилась более интересной, утонченной, где-то странноватой.

В противовес ей – Антон Батырев (Вершинин): веселый, простой и смешной. Вторая пара – Анна Кузина (Катя) и Александр Рудько (Гончаренко). Их история тоже про любовь, но там все иначе. Образ Саши написан под него, Рудько артист для интеллектуального юмора, он умеет шутить и на экране, и в жизни. Сергей Сипливый (Зурабов) – прекрасный начальник. Он будет далеко не плоским персонажем“.

Особые сцены

Во время съёмок сериала режиссеру в частности запомнились пикантные сцены. По его словам, они отличаются от многих других работ.

“Я себя считаю мастером эротической комедии (улыбается). Мне кажется, что все неудобные сцены, которые артистам тяжело играть, у нас получились красиво, не пошло и с чувством юмора. Наша задача – очаровать зрителя. И, думаю, у нас все получится!“, - подводит итог режиссер.  

Смотрите сериал “Швабра“ с понедельника по четверг в 21:00 и 22:00 на СТБ. 

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Теги: Тарас Дударь, швабра
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Источник: Ivona bigmir)net
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