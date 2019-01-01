"Волосы становились дыбом": Надежда Матвеева о 20 сезоне "Битвы экстрасенсов"
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В 20 сезоне мистического реалити “Битва экстрасенсов“ на СТБ к соведущим Павла Костицына – Елене Мельник и Ольге Сумской – также присоединилась Надежда Матвеева. В материале она рассказала, почему стоит обязательно посмотреть юбилейный сезон проекта, о своем отношении к экстрасенсорике и самом запоминающемся расследовании.
Об отношении к экстрасенсам и экстрасенсорике
К этой сфере жизни я отношусь с осторожностью, потому что считаю, что проверять дар человека, который называет себя экстрасенсом, нужно обязательно. Доверять следует только проверенным в этом смысле специалистам. Люди должны быть полностью уверены в том, что действительно могут рассчитывать на помощь. Отбор “Битвы экстрасенсов“ как раз помогает отделить зерна от плевел.
О самом запоминающемся расследовании
Мне запомнилось расследование в городе Конотоп. Там был целый ряд событий, связанных с определенным домом. С ним переплетались человеческие судьбы. В ходе работы мы с командой услышали столько историй, что волосы становились дыбом! Действительно, была сложная ситуация. Но экстрасенсы сделали все возможное, чтобы помочь людям.
Почему стоит посмотреть 20 сезон “Битвы“
Зрителям, которым полюбился проект “Битва экстрасенсов“, безусловно, нужно посмотреть и 20 сезон, потому что он – юбилейный, насыщен интересными историями и событиями. Более того, впервые в истории проекта раскрываются тайны самых известных и сильных экстрасенсов прошлых сезонов!
Смотрите реалити “Битва экстрасенсов“ каждую среду в 19:00 на СТБ!
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