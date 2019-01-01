"Волосы становились дыбом": Надежда Матвеева о 20 сезоне "Битвы экстрасенсов"

Надежда Матвеева рассказала, почему стоит обязательно посмотреть юбилейный сезон проекта "Битва экстрасенсов".

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В 20 сезоне мистического реалити “Битва экстрасенсов“ на СТБ к соведущим Павла Костицына – Елене Мельник и Ольге Сумской – также присоединилась Надежда Матвеева. В материале она рассказала, почему стоит обязательно посмотреть юбилейный сезон проекта, о своем отношении к экстрасенсорике и самом запоминающемся расследовании.

Об отношении к экстрасенсам и экстрасенсорике

К этой сфере жизни я отношусь с осторожностью, потому что считаю, что проверять дар человека, который называет себя экстрасенсом, нужно обязательно. Доверять следует только проверенным в этом смысле специалистам. Люди должны быть полностью уверены в том, что действительно могут рассчитывать на помощь. Отбор “Битвы экстрасенсов“ как раз помогает отделить зерна от плевел.

О самом запоминающемся расследовании

Мне запомнилось расследование в городе Конотоп. Там был целый ряд событий, связанных с определенным домом. С ним переплетались человеческие судьбы. В ходе работы мы с командой услышали столько историй, что волосы становились дыбом! Действительно, была сложная ситуация. Но экстрасенсы сделали все возможное, чтобы помочь людям.

Надежда Матвеева пресс-служба канала СТБ

Почему стоит посмотреть 20 сезон “Битвы“

Зрителям, которым полюбился проект “Битва экстрасенсов“, безусловно, нужно посмотреть и 20 сезон, потому что он – юбилейный, насыщен интересными историями и событиями. Более того, впервые в истории проекта раскрываются тайны самых известных и сильных экстрасенсов прошлых сезонов!

Смотрите реалити “Битва экстрасенсов“ каждую среду в 19:00 на СТБ!

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