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Оля Полякова рассказала, как в Париже потратила 50 тысяч евро с карточки мужа

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Певица Оля Полякова поделилась воспоминаниями о первой поездке в столицу Франции.
Оля Полякова рассказала, как в Париже потратила 50 тысяч евро с карточки мужа
Оля Полякова рассказала, как в Париже потратила 50 тысяч евро с карточки мужа
instagram.com/polyakovamusic

Популярная украинская исполнительница, актриса и ведущая Оля Полякова впервые рассказала, как потратила огромную сумму с кредитной карты своего мужа Вадима во время первой поездке в Париж. Воспоминаниями звезда поделилась в программе “Світське життя“.

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Полякова призналась, что в первое путешествие в Париж она отправилась с мамой. А в то время еще будущий супруг певицы дал ей на расходы свою платиновую карточку. Оля заявила, что потратила 50 тысяч евро на наряды от Dior, Prada, Chanel.

“Он мне дал с собой свою платиновую карточку и я потратила 50 тысяч евро. На то время это было как сейчас 150 тысяч. Цены были в три, а то и четыре раза дешевле, чем сейчас. Я тогда была очень молодая и очень не одетая, и мне нужно было прикрывать свои срамные места, поэтому я поехала прикрывать их в самые крутые бутики: Dior, Prada, Chanel“, - заявила испольнительница

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Кроме того, Оля Полякова рассказала, какой подарок получила от мужа Вадима на пятнадцатую годовщину свадьбы.

“Он себе заказал машину, она ему очень долго шла, год из Америки, и пришла в тот день, когда у нас было 15-летие. Ему пришлось подарить этот автомобиль мне, а я ему подарила бутылку хорошего виски, чтобы он напился с горя, что у него таки не будет машины. А так у него уже все есть“, - поделилась Полякова. 

Напомним, ранее Оля Полякова прокомментировала роман Тины Кароль с Даном Баланом.

 

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Теги: Оля Полякова
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Источник: Ivonа bigmir)net

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