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Собрала стадион: Концерт Поляковой на "Арена Львов" прошел с аншлагом

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Эпатажная певица стала первой женщиной на украинской эстраде, собравшей стадион.
Первая леди украинской поп-сцены: Полякова собрала аншлаг на "Арена Львов"
Первая леди украинской поп-сцены: Полякова собрала аншлаг на "Арена Львов"
пресс-служба

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В минувшую субботу самая гастролирующая певица отечественного шоу-бизнеса стала первой артисткой в Украине, которая собрала стадион. Грандиозный концерт во Львове стал самым многочисленным в рамках всеукраинского тура певицы, охватившего более 60 городов. 35 тысяч львовян и гостей города пришли посмотреть на высокотехнологичное шоу Поляковой, которое по мнению экспертов достигает уровня шоу западных артистов, соединяя в себе местный колорит, музыкальную эстетику и невероятную личную харизму артистки. 

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26 октября спустя год после премьеры шоу в Киеве народная любимица, которая своими простыми, легкими и заводными композициями достучалась до слушателей во всех уголках страны, отыграв в этом году более 100 концертов перед 200-тысячной аудиторией, покажет киевлянам шоу мирового уровня вновь.

20 ноября концертом в Минске Полякова откроет международную часть тура “Королева Ночи“. А в 2020 году нашумевшее шоу певицы увидят по ту сторону океана: В США и Канаде.

Ранее мы писали, что Маша Полякова покорила Сеть фото в купальнике.

 

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Теги: Оля Полякова, концерт, Львов, аншлаги звезд
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Источник: ivona.bigmir.net

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гость  (аноним)  23.09.2019, 17:45
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Билык в хорошие времена собирала и без кококшника, прибитого к ба.шке
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