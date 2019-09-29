Оля Полякова призналась, что спит с мужем в разных комнатах

Певица сделала неожиданное заявление.

Оля Полякова, которую недавно заподозрили в беременности, призналась, что спит с мужем в разных спальнях. Неожиданное признание певица сделала в интервью для "Светской жизни".

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По словам Поляковой, всему виной чувственный сон знаменитости, которую может разбудить даже маленький шорох.

Я очень плохо сплю, плохо засыпаю, просыпаюсь от маленького шороха. А он может и захропеть. И вообще я считаю, что это только когда был квартирный вопрос, поэтому люди придумали спать в одной постели. А до этого, когда у людей были нормальные дома, то всегда была женская спальня королевы, а у короля была мужская спальня. У них были тайные ходы и они там ходили друг к другу, радовали и расходились нормально спать. Это нормальная королевская привычка, - говорит звезда.

Оля Полякова с мужем ivona.bigmir.net

К слову, все лето Суперблондинка провела в собственном доме, который построила сама.

Поскольку я достроила свой дом, я построила себе спальню. Я хотела как-то наслаждаться этим и поэтому я решила, что в этом году хочу побыть дома, - добавила Оля.

Недавно Полякова-младшая удивила сеть неожиданным постом.