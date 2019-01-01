Певица Гайтана рассказала о соседстве с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По соседству с президентом: Гайтана призналась, как ей живется рядом с Зеленским instagram.com/gaitanamusic

Известная украинская исполнительница, участница “Евровидения-2012“ Гайтана впервые призналась, как изменилась ее жизнь после того, как президентом Украины стал Владимир Зеленский. Об этом артистка рассказала в интервью Екатерине Осадчей для программы “Світське життя“.

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Певица совсем недавно вместе с дочерью и мужем переехала жить за город. А ее новым соседом стал Владимир Зеленский. Гайтана заявила, что возле дома главы государства всегда много охраны.

“Я уверена, что спать можно еще спокойнее. Потому что охраны столько появилось. Я удивилась, потому что мне казалось, что сейчас мы уже никуда не проедем, будут пробки, но ничего нет. Все как было раньше“, - сообщила Гайтана.

Артистка призналась, что пока что с Зеленским еще не виделась, но уверена, что он за ней наблюдает.

“Мне кажется, что он иногда за мной следит, когда я катаюсь на велосипеде. Возможно, это уже мания или его охранники. Когда я выезжаю, я вижу какая-то машина мерседес с темными окнами едет так вальяжно за мной. Может это уже мания, может мне так хочется в это верить“, - рассказала певица.

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Также звезда сообщила, что часто видит кортеж президента. По словам Гайтана, авто Зеленского не мешает движению другого транспорта.

“Он не скрывается никуда - это очень круто. Кортеж можно увидеть, но это небольшой кортеж - несколько машин. Но они хитрые, свои машины ставят в разных точках, поэтому его так не поймаешь просто. Но мой муж ходит на рыбалку и говорит, что он все знает“, - поделилась артистка.

Напомним, ранее Гайтана поздравила мужа с годовщиной свадьбы.

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