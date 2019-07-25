Певица Гайтана призналась, есть ли у нее горничная
Известная украинская исполнительница, представительница нашей страны на “Евровидении-2012“ Гайтана в последнее время часто делиться с фанами интересными подробностями с личной жизни.
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Так, недавно артистка рассказала, как справляется с домашним хозяйством. 40-летняя звезда призналась, что у нее нет горничной. Гайтана заявила, что она обожает заниматься уборкой в доме. Для нее занятие домашним хозяйством - это медитация.
К посту певица добавила снимок и видео, на котором она запечатлена в белой майке и черной мини-юбке возле сушки белья.
“Недавно в интервью я рассказывала о том, почему у меня нет домохозяйки. Дело в том, что я получаю большое удовольствие, когда занимаюсь домашним хозяйством. Ведь домашнее хозяйство как медитация, которая даёт возможность проявить любовь к своим близким. Мытьё посуды снимает стресс, а развешивание постиранных вещей, помогает мне придумать новые песни. Мытьё полов и чистка мебели заменит зарядку. Занятия домашними делами, это прекрасная возможность побыть наедине со своими мыслями.Но есть такие домашние дела, которые я никогда не делаю. Однажды, я сделаю отдельный пост на тему “Терпеть не могу“, - написала Гайтана.
Недавно в интервью я рассказывала о том, почему у меня нет домохозяйки. Дело в том, что я получаю большое удовольствие, когда занимаюсь домашним хозяйством. Ведь домашнее хозяйство как медитация, которая даёт возможность проявить любовь к своим близким. Мытьё посуды снимает стресс, а развешивание постиранных вещей, помогает мне придумать новые песни. Мытьё полов и чистка мебели заменит зарядку😜 Занятия домашними делами, это прекрасная возможность побыть наедине со своими мыслями 👌🏽 Но есть такие домашние дела, которые я никогда не делаю. Однажды, я сделаю отдельный пост на тему «Терпеть не могу»😂 А вы с удовольствием убираете или заставляете себя? Сушка для белья от @fppd.ua #foppapedretti #гайтана #gaitana
Напомним, ранее Гайтана впервые за долгое время показала своего мужа.
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