Украинская певица Гайтана рассказала, почему у меня нет домохозяйки.

Певица Гайтана призналась, есть ли у нее горничная instagram.com/gaitanamusic

Известная украинская исполнительница, представительница нашей страны на “Евровидении-2012“ Гайтана в последнее время часто делиться с фанами интересными подробностями с личной жизни.

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Так, недавно артистка рассказала, как справляется с домашним хозяйством. 40-летняя звезда призналась, что у нее нет горничной. Гайтана заявила, что она обожает заниматься уборкой в доме. Для нее занятие домашним хозяйством - это медитация.

К посту певица добавила снимок и видео, на котором она запечатлена в белой майке и черной мини-юбке возле сушки белья.

“Недавно в интервью я рассказывала о том, почему у меня нет домохозяйки. Дело в том, что я получаю большое удовольствие, когда занимаюсь домашним хозяйством. Ведь домашнее хозяйство как медитация, которая даёт возможность проявить любовь к своим близким. Мытьё посуды снимает стресс, а развешивание постиранных вещей, помогает мне придумать новые песни. Мытьё полов и чистка мебели заменит зарядку. Занятия домашними делами, это прекрасная возможность побыть наедине со своими мыслями.Но есть такие домашние дела, которые я никогда не делаю. Однажды, я сделаю отдельный пост на тему “Терпеть не могу“, - написала Гайтана.

Напомним, ранее Гайтана впервые за долгое время показала своего мужа.