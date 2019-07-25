Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Певица Гайтана призналась, есть ли у нее горничная

Комментариев: 1
Украинская певица Гайтана рассказала, почему у меня нет домохозяйки.
Певица Гайтана призналась, есть ли у нее горничная
Певица Гайтана призналась, есть ли у нее горничная
instagram.com/gaitanamusic

Известная украинская исполнительница, представительница нашей страны на “Евровидении-2012“ Гайтана в последнее время часто делиться с фанами интересными подробностями с личной жизни.

Читай также: Гайтана впервые рассказала о брачном контракте с мужем

Так, недавно артистка рассказала, как справляется с домашним хозяйством. 40-летняя звезда призналась, что у нее нет горничной. Гайтана заявила, что она обожает заниматься уборкой в доме. Для нее занятие домашним хозяйством - это медитация.

К посту певица добавила снимок и видео, на котором она запечатлена в белой майке и черной мини-юбке возле сушки белья.

“Недавно в интервью я рассказывала о том, почему у меня нет домохозяйки. Дело в том, что я получаю большое удовольствие, когда занимаюсь домашним хозяйством. Ведь домашнее хозяйство как медитация, которая даёт возможность проявить любовь к своим близким. Мытьё посуды снимает стресс, а развешивание постиранных вещей, помогает мне придумать новые песни. Мытьё полов и чистка мебели заменит зарядку. Занятия домашними делами, это прекрасная возможность побыть наедине со своими мыслями.Но есть такие домашние дела, которые я никогда не делаю. Однажды, я сделаю отдельный пост на тему “Терпеть не могу“, - написала Гайтана.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Недавно в интервью я рассказывала о том, почему у меня нет домохозяйки. Дело в том, что я получаю большое удовольствие, когда занимаюсь домашним хозяйством. Ведь домашнее хозяйство как медитация, которая даёт возможность проявить любовь к своим близким. Мытьё посуды снимает стресс, а развешивание постиранных вещей, помогает мне придумать новые песни. Мытьё полов и чистка мебели заменит зарядку😜 Занятия домашними делами, это прекрасная возможность побыть наедине со своими мыслями 👌🏽 Но есть такие домашние дела, которые я никогда не делаю. Однажды, я сделаю отдельный пост на тему «Терпеть не могу»😂 А вы с удовольствием убираете или заставляете себя? Сушка для белья от @fppd.ua #foppapedretti #гайтана #gaitana

Допис, поширений GAITANA (@gaitanamusic)

Напомним, ранее Гайтана впервые за долгое время показала своего мужа.

Поделись:
Теги: Гайтана
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivona.bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
гость  (аноним)  26.07.2019, 18:17
Оценка:  0
гость
Потому что она сама горничная, работает на белого хозяина. Обезьяна черножопая!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь