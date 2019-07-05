Гайтана впервые за долгое время показала своего мужа: фото

Звездные супруги поделились историей своего знакомства.

Читай также: Никита Добрынин показал откровенное фото Дарьи Квитковой

Украинская певица Гайтана часто публикует в социальной сети фото себя и своей дочери Сапфир-Николь. А вот снимки с супругом Алексом Смартом в профиле звезды - настоящая редкость. Недавно Гайтана порадовала фолловеров совместным кадром с супругом.

Так, на странице Гайтаны в Инстаграм появилась теплая фотография, на которой артистка запечатлена вместе со своим любимым.

Со своим мужем я чувствую себя защищенной. Он заботится обо мне, и считает меня своим лучшим другом. Да, мы не идеальны, и можем поругаться, но все равно я чувствую любовь, - написала в публикации звезда.

Читай также: "Какие ноги!": Леся Никитюк очаровала сеть фотографиями из Сорренто

К слову, накануне муж певицы Алекс Смарт рассказал историю знакомства с певицей. Оказалось, что Гайтана и Алекс знакомы уже более двадцати пяти лет. Очень долго их связывали только деловые отношения, но однажды между будущими супругами вспыхнула страсть.

Мы впервые встретились двадцать пять лет назад, это была какая-то съемка, я был на замене, играл у нее на гитаре. Во второй раз мы встретились много лет спустя. Я жил в Америке, в Нью-Йорке. Приехал в Киев на две недели, в гости к маме. Встретил знакомого аранжировщика, он говорит: "Делаем для очень хорошей певицы песню, но что-то не получается". Я пришел, помог и сказал: "Вокал надо переписывать". Она спела еще раз. И вот, видите, уже два года нашему ребенку", - рассказал Алекс Смарт.

Ранее мы писали о том, что Гайтана поделилась секретом, как быстро прийти в форму.