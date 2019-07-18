Певица Гайтана похвасталась жарким фотосетом в купальнике

Украинская певица Гайтана поделилась в Сети откровенным кадром.

Известная украинская исполнительница, участница “Евровидения-2012“ продолжает радовать фанов новыми публикациями в соцсети. В последнее время артистка часто делиться откровенными кадрами.

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Так, недавно на своей странице в Instagram звезда опубликовала свежий кадр из горячей фотосессии. На снимке Гайтана позирует, лежа на диване. Певица одета в черное прозрачное боди и массивную обувь такого же цвета. Свой летний образ она дополнила шляпой.

Скорее всего, снимок был сделан на съемках клипа так, как в описании к фото Гайтана предложила угадать, как будет называться ее новая песня.

“Готові скоро почути?)

Як вважаєте, яку назву буде мати моя нова пісня?

1. Гаряче

2. Палай

3. Чия вина“, - спросила Гайтана.

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Подписчики принялись делиться своими мнениями о названии свежего хита. Многим больше понравился второй вариант - “Палай“.

Напомним, ранее Гайтана показала подросшую дочь Сапфир-Николь.