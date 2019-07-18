Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Певица Гайтана похвасталась жарким фотосетом в купальнике

Комментариев: 0
Украинская певица Гайтана поделилась в Сети откровенным кадром.
Певица Гайтана похвасталась жарким фотосетом в купальнике
Певица Гайтана похвасталась жарким фотосетом в купальнике
instagram.com/gaitanamusic

Известная украинская исполнительница, участница “Евровидения-2012“ продолжает радовать фанов новыми публикациями в соцсети. В последнее время артистка часто делиться откровенными кадрами.

Читай также: Гайтана впервые за долгое время показала своего мужа: фото

Так, недавно на своей странице в Instagram звезда опубликовала свежий кадр из горячей фотосессии. На снимке Гайтана позирует, лежа на диване. Певица одета в черное прозрачное боди и массивную обувь такого же цвета. Свой летний образ она дополнила шляпой.

Скорее всего, снимок был сделан на съемках клипа так, как в описании к фото Гайтана предложила угадать, как будет называться ее новая песня.

“Готові скоро почути?)
Як вважаєте, яку назву буде мати моя нова пісня?
1. Гаряче
2. Палай 
3. Чия вина“, - спросила Гайтана.

Читай также: Гайтана поделилась секретом, как быстро прийти в форму

Подписчики принялись делиться своими мнениями о названии свежего хита. Многим больше понравился второй вариант - “Палай“.

Напомним, ранее Гайтана показала подросшую дочь Сапфир-Николь.

Поделись:
Теги: Гайтана
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivona.bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь