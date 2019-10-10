Владимир Зеленский назвал имена российских звезд, с которыми общается

Президент Украины Владимир Зеленский признался, что потерял связь со многими российскими артистами.

Действующий президент Украины, который ранее был художественным руководителем Студии “Квартал-95“, Владимир Зеленский признался, общается ли он со звездами российского шоу-бизнеса. Об этом глава государства рассказал сегодня, 10 октября, во время пресс-конференции.

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По словам Зеленского, он потерял связь со многими российскими артистами. Президент заявил, что имеет нормальные отношения с исполнителем Андреем Макаревичем и режиссером Марюсом Вайсбергом, однако общается с ними редко.

“Я вам честно скажу, что я почти всех потерял. У меня с Андреем Макаревичем нормальные отношения. Редко видимся, несколько раз... Последний раз два года назад. К сожалению. Нормальные отношения с Марюсом Вайсбергом, который снимал наши фильмы“, – заявил Владимир Зеленский.

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Кроме того, Зеленский вспомнил, что ему звонили звезды Comedy Club Семен Слепаков и Александр Ревва, когда были на гастролях в Украине.

“Я даже не знаю, с кем я сейчас общаюсь. Кто-то из парней Comedy мне звонил. Когда они приезжали в Украину, в Одессу, кажется. Два слова... Слепаков звонил, Ревва звонил. Рева же наш. Мне кажется, у него даже наш паспорт“, - сообщил президент.

Напомним, ранее Елена Кравец рассказала, как изменились ее отношения с Зеленским.