Трэвис Скотт признался, изменял ли он Кайли Дженнер

Рэпер прокомментировал слухи, которые распространяют в сети.

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Трэвис Скотт решил не молчать и ответить на слухи, которые распространяются в сети после новости о его разрыве с Кайли Дженнер. Рэпер опубликовал сообщение на своей странице в Instagram.

В заявлении артист утверждает, что все слухи не имеют ничего общего с правдой.

Неприятно, когда видишь ложные слова, сказанные о тебе. Эти лживые истории о том, что я обманывал и изменял, просто не соответствуют действительности. Сейчас я сосредоточен на жизни, музыке и семье – вот что правда, - написал Скотт.

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Его экс-девушка также прокомментировала их разрыв у себя в твиттере. По словам Кайли, для них с Трэвисом в приоритете годовалая дочь Сторми.

Мы с Трэвисом прекрасно ладим и все наше внимание сосредоточено сейчас на Сторми! ️Наша дружба и наша дочь в приоритете, – заявила Дженнер.

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