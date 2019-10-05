"Я видела столько зла": Анна Седокова растрогала фанов признанием

Певица написала важный пост в Instagram.

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Анна Седокова, которую раскритиковали в сети за новую прическу, поделилась с поклонниками рассуждениями о настоящей любви. В Instagram исполнительница написала большой пост, в котором призналась, что “видела много плохого“.

На своей странице в социальной сети Анна разместила отрывок из клипа Джастина Бибера, в котором снялась его жена Хейли. Седокова дополнила публикацию большим текстом.

Я, признаюсь честно, персонаж сложный. У меня раздвоение личности.) С одной стороны я всегда так жадно искала любви, а с другой, никогда в любовь особо не верила. Я видела столько плохого в жизни, столько мужиков изменников, столько женщин, которые терпят. Столько зла, обмана и лжи в отношениях, что смотря на другую “счастливую“ пару могла разобрать их отношения по косточкам“, - написала Аня.

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Она добавила, что важно избавляться от плохого и идти вперед с верой в лучшее.

И чем дальше я шла, тем больше боли и недоверия собиралось у меня в рюкзаке за спиной. Я его несла, мне было жаль его бросить, ведь это моя боль. Я научилась избавляться от неё, перерабатывая ее, словно пластик , в песни. Так появился #шантарам , #немогу. В этом мире точно есть любовь и возможно, она и не идеальная! Но она есть!“, - считает Седокова.

В комментариях фолловеры поддержали исполнительницу и пожелали ей сил и вдохновения: “Как же точно сказано, Аня“.

Напомним, что недавно в сети появились первые фото со свадьбы Джастина Бибера и Хейли Болдуин.

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