"Наречена для тата": почему сын героя "забракует" участницу проекта?

Узнайте, чем удивит шестой выпуск проекта "Наречена для тата" 1 октября.

Сегодня в 19:00 на СТБ выйдет 6 выпуск романтического реалити “Наречена для тата“. Сразу нескольких героев ждет знакомство с близким окружением потенциальной второй половинки. Например, Андрей Павлюк, убедившись в том, что с Наташей Кравчинской они стали довольно близки, представит ее своему сыну. Но вот мальчику девушка совсем не понравится, и он сделает все возможное, чтобы насолить участнице.

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Андрей станет более сдержанным в проявлении своих чувств к Наташе и тем самым расстроит ее. Кроме того, сын Аристарх признается, что девушка ему вовсе не понравилась при первом знакомстве. К тому же, приготовила невкусную еду...

“Наташа – некрасивая тетя… Она с папой из-за машины“, – уверен мальчик.

В свою очередь, Наташа отметит, что Аристарх – разбалованный ребенок.

Наташа с детьми пресс-служба

А вот Александра Кострицына и Марину Дмитриеву ожидает неделя, полна романтики. Мужчина учел слова девушки о том, что ей хочется получать от него больше внимания. Более того, неожиданно выяснится, что у Марины скоро день рождения! В связи с этим событием Саша подготовит для именинницы особенный сюрприз – романтический ужин на крыше, и между героями наконец-то начнут появляться теплые чувства...

Марина и Саша пресс-служба

Цель Виты Гончаренко – сблизить семью Гриши Липовецкого и приучить дочь с отцом проводить больше времени вместе.

“Обниматься – это первое, что должно быть в их семье“, – уверена Вита.

Вита и дочь героя пресс-служба

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Юля Кириленко пригласит друзей, чтобы познакомить их с Алексеем Периным. Мужчина только рад этому знакомству, поскольку это еще одна возможность узнать девушку лучше. Подруга Юли – Таня – задаст Леше серьезный вопрос – успел ли он влюбиться. Каким будет ответ героя? Кроме того, Леша устроит для Юли очередной сюрприз – съемку клипа на ее песню.

“Я решил покорить ее. Договорился с режиссёром, чтобы он поставил клип. Я подумал, что если я исполню ее мечту, то смогу пробить непробиваемую броню и добиться ее расположения. После такого она точно должна растаять и открыться“, – предполагает Леша.

Юля Кириленко пресс-служба

Юля Кириленко на съемках клипа пресс-служба

Для еще одного героя – Александра Отрошко – очень важно мнение семьи об избраннице, поэтому он решает представить Вику и ее сына родителям.

Семья Отрошко пресс-служба

Близкие подготовили для девушки целую кучу испытаний, чтобы проверить, какая из нее хозяйка. Выдержит ли Вика родительский экзамен и проверку, которую устроит сестра-психолог?

Не пропустите 6 выпуск реалити “Наречена для тата“ сегодня, 1 октября в 19:00, на СТБ!

Ранее пара из первого сезона “Наречена для тата“ прокомментировала новых героев реалити.

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