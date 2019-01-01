Что ждет телезрителей в новом выпуске популярного шоу.

"Наречена для тата": неожиданный визит экс-супруги героя закончится скандалом пресс-служба

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Сегодня, 17 сентября в 19:00, зрители телеканала СТБ увидят 4 выпуск романтического реалити "Наречена для тата". С каждой неделей на проекте эмоции и страсти накаляются, ведь участники все ближе узнают друг друга. Самой большой неожиданностью для Юлии Кириленко станет приход в дом бывшей супруги Алексея Перина. Первое знакомство вызовет у девушки шок, ведь экс-жена сделает все, чтобы насолить новой пассии Алексея…

Юлия Кириленко и экс-супруга героя пресс-служба

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После окончания уроков у сына Алексея – Кирилла – Юля Кириленко устроит мальчику сюрприз. Она пригласит ребенка поиграть вместе в футбол в надежде сблизиться с ним. Однако, услышав об этой затее, Кирилл не сильно то и обрадуется.

Я в школе мог погонять в футбол. А она могла что-то и повеселее придумать: гольф, или на мотоциклах покататься… Ну, в крайнем случае – батуты… – скажет он.

А уже вечером Юлию ждет неожиданный сюрприз – визит бывшей супруги Алексея.

Зашла мама, и я очень испугался, когда ее увидел. Я понял, что она сейчас будет кричать. Она практически всегда кричит, когда видит папу, – признался Кирилл.

Юлия Кириленко пресс-служба

Девушка попытается избежать конфликта, но экс-супруга сделает все возможное, чтобы вывести Юлю на эмоцию.

Мне не хотелось участвовать в семейных разборках. Я понимала, что лучшее, что я могу сделать в этот момент – это уйти, – отметит Юля.

пресс-служба

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Григорий Липовецкий запланировал встречу с близкими друзьями, чтобы представить им Виту Гончаренко. Получится ли у женщины произвести хорошее первое впечатление на близкое окружение Григория? Кроме того, Вита проведет день наедине с дочерями своего потенциального жениха. Главная интрига в том, сможет ли она найти общий язык со старшим ребенком в семье – Мариной. Ведь ранее девочка всячески демонстрировала свое нежелание впускать Виту в семью… Как пройдет первый тет-а-тет подростка и Виктории Гончаренко?

пресс-служба

Наталья Кравчинская познакомит Андрея Павлюка со своим сыном. А позже – мужчина предложит участнице навестить ее родителей. Такой решительный настрой насторожит Наташу, ведь это очень серьезный шаг для нее. Больше всего в новых отношениях девушка боится разочароваться. На этой почве пара поссорится. Сможет ли Наташа отпустить этот страх, избавиться от недоверия и наконец открыться новым чувствам?

пресс-служба

Виктория Подколзина заметит, что Александр Отрошко – тот еще педант и просто помешан на чистоте.

Меня раздражает слово "потом": "потом помою посуду", "потом уберу". Мне нужно, чтобы сразу». Все должно лежать на своих местах. Если что-то идет не по-моему, я могу сорваться на ровном месте, – признается Саша.

пресс-служба

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Но вот соблюдать идеальный порядок Вике сложно. Сможет ли она привыкнуть к новым правилам?

Александр Кострицын вынужден будет уехать по работе и оставить Марину с сыном самих дома. Для девушки у Саши есть задание – помочь ему в продаже телефонов. Марина настроена серьезно. Она планирует доказать мужчине, что подходит ему. Однако во время выполнения просьбы Саши все пойдет не по плану. Справится ли девушка самостоятельно с задачей или ей придется обратиться за помощью?

пресс-служба

Ранее мы писали, как станцевали участники в новом выпуске Танцев со звездами.