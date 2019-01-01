Пара из первого сезона "Наречена для тата" прокомментировала новых героев реалити

Юрий и Таня Шпильки решили делать видеообзоры второго сезона реалити "Наречена для тата".

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Юрий и Татьяна Шпильки, познакомившиеся в первом сезоне романтического реалити “Наречена для тата“ на СТБ, доказали – найти любовь на проекте одинокому отцу возможно! Благодаря внимательности друг к другу, пониманию и, конечно же, чувствам пара приняла решение быть вместе. Отношения Тани и Юры стремительно развиваются и после окончания реалити – девушка переехала к молодому отцу. Вскоре влюбленные сыграли свадьбу и стали родителями еще одного малыша! Теперь супруги с интересом наблюдают за героями 2 сезона проекта. Более того, Таня и Юра решили делиться впечатлениями и комментариями с подписчиками – пара записала свой первый видеообзор на YouTube. В ком из участников супруги узнали себя и что они советуют новообразовавшимся парам – читайте в материале.

“Мне писали в Instagram с вопросами, смотрела ли я выпуски, что могу сказать о них, за кого буду болеть. Мы с Юрой поговорили и решили делать видеообзоры, раз уж мы такие гуру первого сезона, деды, можно сказать (смеется)… Я буду болеть за девочек и говорить, как бы повела себя на их месте“, – рассказала участница 1 сезона “Наречена для тата“ Таня.

Таня и Юра Шпильки пресс-служба

О паре Александр Кострицын и Марина Дмитриева

Юра: Пока что со всех пар, которые мы пересмотрели, мне больше всего импонируют Марина и Александр. У меня сложилось впечатление, что мы с Александром похожи. У него тоже мальчик, подобная жизненная ситуация. Марина – симпатичная девочка, увлекается Инь и ян, пишет стихи сама. Мне показалось, что они друг другу понравились. Правда, удивила фраза Саши: «Я пришел на проект создать приятную атмосферу для себя»… Таня: Что у Юры, что у Саши, рано появились дети. Они оба взяли на себя ответственность в воспитании. Марина мне понравилась. Они с Сашей напоминают чем-то нас с Юрой в плане историй. Я рано осиротела и повзрослела тоже раньше. У Марины было не радужное детство. Но при этом она, как и я, осталась позитивной. Хочется верить, что девушка пришла за любовью. То, что Марина не ест мясо и рыбу – я не вижу в этом глобальной проблемы. Но мне кажется, что Саша боится людей, которые немножко не такие, как все.

Александр Кострицын пресс-служба

О паре Григорий Липовецкий и Виктория Гончаренко

Таня: Очень важно понравится друг другу изначально. Внешность играет не такую важную роль, если мужчина проявляет заботу. По поводу поведения старшей дочери Марины: думаю, оскорбления связаны с тем, что девочка сильно ревнует папу. Но вот я бы никогда не вела себя так в связи с воспитанием. Чем старше ребенок, тем сложнее строить отношения. Юра: Эта пара напоминает мне Мишу и Юлю из первого сезона “Наречена для тата“.

Григорий Липовецкий пресс-служба

О паре Алексей Перин и Юлия Кириленко

Таня: Ох, как Алексей себя любит! Зачем ребенку нужно вбивать в голову, что женщина должна отвечать определенным стандартам? То есть пускай она будет плохим, гнилым человеком, но зато волосы у нее будут белого цвета? Вопрос Алексея об интимной жизни Юли некорректный. Об этом вообще спрашивать не надо! Когда придет время, если она захочет, сама скажет. Еще смутило фото бывшей жены на видном месте в доме Алексея. Это странно, если ты собрался строить отношения с новой девушкой. У меня чувство, что у Алексея большие комплексы. Юра: Алексей все подстраивает под себя: была жена брюнеткой – стала блондинкой. Он мне напоминает чем-то Марата из первого сезона. Юля чувствовала себя не в своей тарелке. Ей было некомфортно. Не важно, на какой ты машине приехал, со стразами она или без, знаком ли ты с Пэрис Хилтон, главное, в первую очередь – оставаться человеком.

Алексей Перин пресс-служба

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Ранее мы сообщили, что известно о трех героях 2 сезона реалити “Наречена для тата“.