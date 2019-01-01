"Наречена для тата": что известно о героях 2 сезона реалити

Сегодня, 27 августа состоится премьера 2 сезона шоу "Наречена для тата".

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Во вторник, 27 августа в 19:00, на СТБ стартует второй сезон романтического реалити “Наречена для тата“, в котором пять отцов-одиночек будут искать любовь. Как и прежде, пары подберут опытные психологи проекта с помощью специальной программы совместимости, учитывая предпочтения мужчин и женщин об идеальной второй половинке. Герои проведут практически месяц под одной крышей, будут делить быт, ходить на свидания, находить общий язык друг с другом и детьми, чтобы по истечении срока принять судьбоносное решение – оставаться вместе или нет. Предлагаем познакомиться с первыми тремя героями второго сезона проекта прямо сейчас!

Александр Кострицын

30 лет, живет в Киеве. Работает на предприятии по производству противопожарных конструкций, имеет свой бизнес. Воспитывает десятилетнего сына Владислава.

Александр Кострицын пресс-служба

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Первые отношения начались в 15 лет. Когда Александру было 19, его девушка забеременела. Пара поженилась, но очень нуждались в средствах. Александр занимался торговлей, а уже через несколько месяцев после рождения ребенка жена также пошла на работу. Но, по словам Александра, его супруге хотелось видеть рядом с собой не только более обеспеченного мужчину, но и более статусного. Вскоре девушка нашла себе другого. Александр отпустил супругу, но ее поступок стал для него ударом. Когда молодому отцу было 20 лет, пара развелась. Ребенок остался с мамой, а Александр получил право посещать сына в любое время. Девушка переехала к маме и отчиму, которые стали злоупотреблять алкоголем. Все чаще, навещая мальчика, Александр не заставал бывшую жену дома. Из-за нестабильной ситуации в родительском доме бывшей супруги, отец забрал ребенка. Пытаясь получить для сына право проживания с отцом, Александр проиграл бывшей жене 7 судов. Договориться удалось, когда он предложил ей и ее семье финансовую помощь. Экс-супруга согласилась признать, что отец может обеспечить ребенку более качественные условия жизни.

Александр Кострицын пресс-служба

Разочарованный после развода Александр перестал доверять девушкам. Он заводил кратковременные отношения без обязательств. Но больше отец не хочет травмировать сына. ненадежными союзами.

Григорий Липовецкий

42 года, родом из Кривого Рога, но последние 4 года живет в Кармиэле (Израиль). Работает на заводе по производству электроинструментов. Воспитывает двух дочерей: 20-летнюю Марину и 14-летнюю Диану.

Григорий Липовецкий пресс-служба

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Григорий женился в 21 год. Семейная жизнь, по словам мужчины, складывалась хорошо – он не злоупотреблял доверием жены, а она терпимо относилась к его недостаткам. Семья с самого начала приняла решение жить отдельно от родителей. За 7 лет семейной жизни мужчина помнит только одну серьёзную ссору, которая благополучно была забыта уже на следующий день. Григорий вскоре после свадьбы стал отцом, а еще через 6 лет у пары родилась вторая дочь. Через год жена Григория почувствовала недомогание, причину которого так и не удалось выяснить до самой ее смерти. Воспитывать девочек Григорию помогали родители – и его, и супруги. С дочками у него теплые дружеские отношения – отец не страдает гиперопекой, не стремится влезть им в душу, при этом всегда готов поделиться своей мужской точкой зрения, только если его об этом попросят. Мужчина говорит, что склонен проявлять чувства действиями, а не словами. Так, например, он отказался от отношений с женщиной ради комфорта дочерей – они ее не принимали.

Григорий Липовецкий пресс-служба

Спустя 4 года жизни в Израиле мужчина затосковал – по его словам, уклад местных сильно отличается от украинского менталитета. Готов начать строить новые серьезные отношения.

Алексей Перин

33 года, живет в Одессе, владеет студией красоты в своем городе, а также занимается яхтовым бизнесом. Воспитывает шестилетнего Кирилла.

Алексей Перин пресс-служба

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Алексей с 20 лет хотел стать папой. Но все никак не удавалось найти девушку для создания семьи. В 25 лет Алексей встретил в клубе свою будущею жену. Отношения у них складывались быстро, и уже через полгода пара женилась. Еще через год родился сын – Кирилл. Первые 5 лет у Алексея с его супругой были идеальные отношения. Но со временем девушка начала давить на мужчину, запрещать встречаться с друзьями. Ссоры, которые происходили на глазах ребенка, заставили Алексея разойтись с женой.

Развод пары длился 9 месяцев. В итоге супруги приняли мирное решение – давать ребенку возможность проводить время с двумя родителями и жить с ними 50 на 50. Сейчас ребенок практически всегда находится с Алексеем – 5-6 раз в неделю живет у него.

Алексей Перин пресс-служба

Одинокий отец хочет встретить девушку модельной внешности. По его словам, она должна быть очень красивой, желательно блондинкой. Алексей считает, что отношения должны складываться без ревности и строиться на доверии.

Смотрите проект “Наречена для тата“ каждый вторник в 19:00 на СТБ!

Напомним, ранее сообщалось, что участники первого сезона шоу “Наречена для тата“ стали родителями.