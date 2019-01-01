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"Наречена для тата": что известно о героях 2 сезона реалити

Спецтема: ТВ и телешоу
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Сегодня, 27 августа состоится премьера 2 сезона шоу "Наречена для тата".
"Наречена для тата": что известно о героях 2 сезона реалити
"Наречена для тата": что известно о героях 2 сезона реалити
пресс-служба

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Во вторник, 27 августа в 19:00, на СТБ стартует второй сезон романтического реалити “Наречена для тата“, в котором пять отцов-одиночек будут искать любовь. Как и прежде, пары подберут опытные психологи проекта с помощью специальной программы совместимости, учитывая предпочтения мужчин и женщин об идеальной второй половинке. Герои проведут практически месяц под одной крышей, будут делить быт, ходить на свидания, находить общий язык друг с другом и детьми, чтобы по истечении срока принять судьбоносное решение – оставаться вместе или нет. Предлагаем познакомиться с первыми тремя героями второго сезона проекта прямо сейчас!

  • Александр Кострицын

30 лет, живет в Киеве. Работает на предприятии по производству противопожарных конструкций, имеет свой бизнес. Воспитывает десятилетнего сына Владислава.

Александр Кострицын
Александр Кострицын
пресс-служба

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Первые отношения начались в 15 лет. Когда Александру было 19, его девушка забеременела. Пара поженилась, но очень нуждались в средствах. Александр занимался торговлей, а уже через несколько месяцев после рождения ребенка жена также пошла на работу. Но, по словам Александра, его супруге хотелось видеть рядом с собой не только более обеспеченного мужчину, но и более статусного. Вскоре девушка нашла себе другого. Александр отпустил супругу, но ее поступок стал для него ударом. Когда молодому отцу было 20 лет, пара развелась. Ребенок остался с мамой, а Александр получил право посещать сына в любое время. Девушка переехала к маме и отчиму, которые стали злоупотреблять алкоголем. Все чаще, навещая мальчика, Александр не заставал бывшую жену дома. Из-за нестабильной ситуации в родительском доме бывшей супруги, отец забрал ребенка. Пытаясь получить для сына право проживания с отцом, Александр проиграл бывшей жене 7 судов. Договориться удалось, когда он предложил ей и ее семье финансовую помощь. Экс-супруга согласилась признать, что отец может обеспечить ребенку более качественные условия жизни.

Александр Кострицын
Александр Кострицын
пресс-служба

Разочарованный после развода Александр перестал доверять девушкам. Он заводил кратковременные отношения без обязательств. Но больше отец не хочет травмировать сына. ненадежными союзами.

  • Григорий Липовецкий

42 года, родом из Кривого Рога, но последние 4 года живет в Кармиэле (Израиль). Работает на заводе по производству электроинструментов. Воспитывает двух дочерей: 20-летнюю Марину и 14-летнюю Диану.

Григорий Липовецкий
Григорий Липовецкий
пресс-служба

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Григорий женился в 21 год. Семейная жизнь, по словам мужчины, складывалась хорошо – он не злоупотреблял доверием жены, а она терпимо относилась к его недостаткам. Семья с самого начала приняла решение жить отдельно от родителей. За 7 лет семейной жизни мужчина помнит только одну серьёзную ссору, которая благополучно была забыта уже на следующий день. Григорий вскоре после свадьбы стал отцом, а еще через 6 лет у пары родилась вторая дочь. Через год жена Григория почувствовала недомогание, причину которого так и не удалось выяснить до самой ее смерти. Воспитывать девочек Григорию помогали родители – и его, и супруги. С дочками у него теплые дружеские отношения – отец не страдает гиперопекой, не стремится влезть им в душу, при этом всегда готов поделиться своей мужской точкой зрения, только если его об этом попросят. Мужчина говорит, что склонен проявлять чувства действиями, а не словами. Так, например, он отказался от отношений с женщиной ради комфорта дочерей – они ее не принимали.

Григорий Липовецкий
Григорий Липовецкий
пресс-служба

Спустя 4 года жизни в Израиле мужчина затосковал – по его словам, уклад местных сильно отличается от украинского менталитета. Готов начать строить новые серьезные отношения.

  • Алексей Перин

33 года, живет в Одессе, владеет студией красоты в своем городе, а также занимается яхтовым бизнесом. Воспитывает шестилетнего Кирилла.

Алексей Перин
Алексей Перин
пресс-служба

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Алексей с 20 лет хотел стать папой. Но все никак не удавалось найти девушку для создания семьи. В 25 лет Алексей встретил в клубе свою будущею жену. Отношения у них складывались быстро, и уже через полгода пара женилась. Еще через год родился сын – Кирилл. Первые 5 лет у Алексея с его супругой были идеальные отношения. Но со временем девушка начала давить на мужчину, запрещать встречаться с друзьями. Ссоры, которые происходили на глазах ребенка, заставили Алексея разойтись с женой.

Развод пары длился 9 месяцев. В итоге супруги приняли мирное решение – давать ребенку возможность проводить время с двумя родителями и жить с ними 50 на 50. Сейчас ребенок практически всегда находится с Алексеем – 5-6 раз в неделю живет у него.

Алексей Перин
Алексей Перин
пресс-служба

Одинокий отец хочет встретить девушку модельной внешности. По его словам, она должна быть очень красивой, желательно блондинкой. Алексей считает, что отношения должны складываться без ревности и строиться на доверии. 

Смотрите проект “Наречена для тата“ каждый вторник в 19:00 на СТБ!

Напомним, ранее сообщалось, что участники первого сезона шоу “Наречена для тата“ стали родителями.

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Теги: Наречена для тата
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Источник: ivona.bigmir.net

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