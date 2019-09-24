"Міняю жінку": Как мама из Кицманя учила новую семью жить без гаджетов

Узнайте, чем удивит новый выпуск 14 сезона шоу "Міняю жінку".

Сегодня, 24 сентября в 22:45, зрители канала “1+1“ увидят продолжение 14 сезона любимого реалити-шоу миллионов украинский - “Міняю жінку“.

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На этот раз в обмене примут участие две совершенно разные семьи. Пара фотографов с современными взглядами на жизнь из Кицманя. Мама Наталья имеет дочь Веронику от предыдущего брака. С новым мужем Робертом девушка уже вместе больше года. Семья назвала себя “Самой совершенной семьей Украины“, но так ли это, телезрители убедятся уже сегодня.

Другая семья из Прилук, по словам мамы, сейчас находится на грани развода. За 10 лет брака у главы семьи, частного предпринимателя, Дмитрия и его жены, стилиста-парикмахера, Оксаны, появились недоразумения, а с дочкой Лизой почти никто не проводит свободное время. Пара решила принять участие в проекте, чтобы спасти свои отношения.

"Міняю жінку" пресс-служба

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В первый же день обмена новая мама из Прилук папе не понравилась. Роберт назвал ее “гламурной фифой“ и до конца обмена пытался убедить Оксану, что ей нужно изменить свою жизнь и работу, чтобы оно было интересным и было время на отдых и родных. Наталья, в свою очередь, тоже учила новую семью жить по-другому. При изменении правил девушка решила действовать радикально и сразу же внесла свои коррективы в привычку папы и дочки постоянно пользоваться гаджетами. Чем закончилась эта авантюра, и как новые семьи уживались друг с другом, смотрите уже сегодня в 22:45 - в реалити “Міняю жінку“ на “1+1“. Проект будет в эфире канала каждую среду.

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