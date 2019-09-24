Ведущие 1+1 стали всемирно известными звездами и вышли на подиум.

Людмила Барбир вышла на подиум в образе Джоли, а Сеничкин стал турецким секс-символом пресс-служба

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Телеведущие популярного утреннего шоу Сніданок 1+1 - Людмила Барбир, Неля Шовкопляс, Руслан Сеничкин и ведущий программы Їмо за 100 Алексей Душка - приняли участие в креативном проекте Make Art в рамках конкурса молодых дизайнеров New Fashion Zone.

Стилисты и гримеры сделали из телеведущих 1+1 мировых звезд. Людмила Барбир, которую поклонники часто сравнивают с голливудской актрисой Анджелиной Джоли, вышла на подиум в образе Джоли из фильма Турист.

На мой взгляд, очень точно подобрали образ. И хорошо образ дополнили перчатки, такие же как были на Анджелине Джоли в фильме. Для полного образа не хватало только перекрасить волосы, но на такой шаг я пока не решилась, - улыбаясь, прокомментировала свой образ Барбир.

пресс-служба

Для Руслана Сеничкина, который имеет турецкое происхождение, выбрали образ популярного турецкого актера Бурака Озчивита.

пресс-служба

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В необычной накидке, широких штанах и с тюрбаном на голове Руслан прошелся по подиуму.

Честно говоря, для меня это очередной вызов. Я не ожидал, что это может быть так трудно и эмоционально. Бурак Озчивит - известный турецкий актер, в свое время в таком одеянии сыграл в сериале «Величественный век. Роксолана». Конечно же, я не модель, но мы постарались передать образ. Все хорошо, только усы чешутся, и смеяться хочется, - рассказал Руслан Сеничкин.

пресс-служба

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Ведущая Неля Шовкопляс примерила образ британской певицы Адель. По словам Нели, она невероятно довольна своим перевоплощением. Кроме того, Шовкопляс отметила, что ей нравится красное пальто, которое стилисты для нее подготовили.

Ведущего “Їмо за 100“ Алексея Душку организаторы проекта увидели в образе американского актера Зака ​​Галифианакиса Мальчишник в Вегасе. После этого перевоплощения Алексей и у себя раскрыл талант комедийного актера.

пресс-служба

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Напомним, недавно стало известно, что в жилах ведущей Людмилы Барбир течет японская кровь, корейская, кровь Восточной Европы, балканских стран, а также евреев Ашкенази.

ДНК-тест Людмила делала в американской лаборатории. В той самой, где ранее подтвердили, что Руслан Сеничкин имеет турецкие корни. По словам ведущего, о своем турецком происхождении, он узнал ещё в детстве от мамы. Его прапрадед был женат на турчанке.

пресс-служба

Теперь Людмила и Руслан вместе с историками уже будут более подробнее исследовать свои генеалогические деревья.

Ранее мы писали, что Людмила Барбир станцевала откровенный танец на проекте “Танцы со звездами“-2019.

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