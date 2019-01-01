В программе "ЖВЛ" звезда рассказала о гражданском браке, вспомнила детство, а также ответила на непростые вопросы по поводу болезни.

Лайма Вайкуле рассказала, за что на нее обиделся Игорь Крутой пресс-служба

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В эксклюзивном интервью журналистам “ЖВЛ“ на канале “1+1“ прибалтийская звезда Лайма Вайкуле рассказала, за что на нее обиделся композитор Игорь Крутой. Вот уже пять лет музыкальный фестиваль “Рандеву“, который основала певица, успешно проводится в Юрмале, но он стал причиной ссоры артистки и композитора Игоря Крутого.

Да, он обиделся почему-то. Я не знаю почему, но он воспринял создание фестиваля как предательство. Я говорила Игорю, что я патриотка, и никуда от этого не денешься, хочу, чтобы Юрмала процветала, чтобы там были фестивали, - поделилась Лайма Вайкуле.

Артистка принципиально не выходит замуж, хотя уже более тридцати лет живет в гражданском браке с музыкантом Андреем Латковским. Мужчина был бас-гитаристом в ее коллективе, а теперь - продюсер Лаймы. Певица рассказала журналистам, что больше всего ценит в мужчинах:

Ну, во-первых, это голова на плечах: очень важен интеллект в мужчине, его знания. Он должен быть умнее меня обязательно, а также ценю шарм, обходительность.

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Певица, известная своими забавными и смелыми выходками, говорит, что была такой озорной всегда, и вспоминает смешную историю, которая приключилась с ней много лет назад:

В юном возрасте я приехала в гости к своим двоюродным сестрам и мы пошли с мальчиками в кино. Вдруг по середине фильма мне стало скучно там сидеть, и мы с девочками стали уходить. Конечно, мальчики пошли за нами, а я говорю: “Убегаем“. Вот мы от мальчиков забежали в какой-то двор, а там было белье развешано на металлических проволоках. Я стукнула шею себе об эту проволоку, шатнулась назад, и упала на собачью будку. Оттуда вылетела цепная собака. Думаю: “Еще тебя здесь не хватало“. Вот теперь, оглядываясь назад я понимаю – я правда оторва.

А о том, как певица поборола тяжелую болезнь, смотрите в эксклюзивном интервью “ЖВЛ“

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Тина Кароль поделилась с журналистами “ЖВЛ“ своей большой мечтой, которая недавно реализовалась, рассказала каких правил питания придерживается, и о том, каким растет ее сын Вениамин.

Также, специально для “ЖВЛ“ певица Мика Ньютон, которая сейчас живет в Америке, рассказала, как однажды проснулась знаменитой, про скандал на “Евровидении“, как бросила все и уехала за своей “Американской мечтой“ в США и встретила будущего мужа. Как теперь складывается карьера артистки и смогла ли она покорить Голливуд, смотрите в видео:

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Также сегодня в “ЖВЛ“ телезрителей ждала подборка неожиданных челленджей, в которых принимали участие звезды шоу-бизнеса и даже американский президент Дональд Трамп. А также эксклюзивные интервью из Верховной Рады. Звездная журналистка Катя Король пообщалась с новоизбранными депутатами, чьи имена еще вчера ассоциировались исключительно с шоу-бизнесом: серебряным призером Олимпийских игр Жаном Беленюком, телеведущим Александром Скичко и ресторатором Николаем Тищенко.

Проект выходит с понедельника по пятницу в 9:30 утра. Звёздные ведущие – актер Богдан Юсипчук и певица TAYANNA рассказывают про самые свежие новости шоу-бизнеса, политики и спорта.

Ранее мы писали, кто выбыл в третьем выпуске “Зважених і щасливих“.