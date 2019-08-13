На канале "Украина" стартует новый сезон сериала о загадочных преступлениях - и в нем появится новая героиня .

Охота на сердце Дебрина и неожиданные открытия: Чем удивит "мятежный" сезон "Реальной мистики" пресс-служба

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16 сентября в 11:30 на телеканале «Украина» стартует девятый сезон скриптед-реалити “Реальная мистика“, герои которого пытаются найти рациональное объяснение мистическим и загадочным вещам.

В девятом сезоне зрители увидят новые истории с непредсказуемым финалом и познакомятся с новой героиней, которая заставит многих пересмотреть свои взгляды. В продолжении «Реальной мистики» станет больше любви и неожиданностей, одной из которых будет потеря одного из членов команды.

Новый сезон действительно “мятежный“, потому что все будет по-другому и то, что казалось истинным, незыблемым ранее, в новом сезоне предстанет в ином свете. Также под угрозой окажутся прочные отношения. Но самое главное в этом сезоне, вас ждет «охота на сердце Андрея Дебрина!, - рассказывает ведущий программы “Реальная мистика“ Андрей Дебрин.

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По-новому себя проявить заставит героев новая героиня по имени Алиса, которую сыграла талантливая актриса Евгения Нечипоренко. По ее словам, зритель будет поражен непредсказуемыми сюжетными поворотами.

В этом сезоне будут ситуации, которые заставят многих персонажей пройти проверку на прочность своих ценностей и убеждений. Герои будут действовать необычно, в частности, благодаря и моему персонажу. Алиса заставит многих пойти на несвойственные им поступки. Моя героиня очень серьезная, ответственная и целеустремленная, которая ни перед чем не остановится. В то же время, она очень добрая и отзывчивая. Очень много изменится в девятом сезоне “Реальной мистики“ и эти изменения удивят зрителя. Я в восторге от съемок и команды. Почувствовала, словно стала частью семьи, потому что “Реальная мистика“ - однозначно это дружная и крепкая семья, - говорит Евгения Нечипоренко, которая решилась ради роли на кардинальную смену имиджа.

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Уже в этот понедельник в шоу "Утро с Украиной" на канале "Украина", Андрей Дебрин и Наталья Бережная-Музычко расскажут об интересностях нового сезона.

Первый сезон сериала “Реальная мистика“ стартовал на телеканале "Украина" в декабре 2015 года, став лидером зрительских симпатий. Как сообщалось ранее, в этом году «Медиа Группа Украина» заключила соглашение о продаже прав на скриптед-реалити “Реальная мистика“ с польской группой Polcast.

В новом сезоне “Реальной мистики“, производством которой занимается “Теле Про“, зрители увидят в деле любимых актеров: Андрея Дебрина и Людмилу Ардельян, Наталью Бережной-Музычко, Евгения Бельтюкова, Елену Репину, Тимура Ибраимова, Алексея Нечай-Кучинского и других.

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