"Танці з зірками 2019": где и когда смотреть четвертый выпуск онлайн

Узнайте, где можно посмотреть четвертый выпуск популярного шоу "Танці з зірками 2019".

В воскресенье, 15 сентября, в 21:00 на телеканале “1+1“ телезрители увидят четвертый эфир популярного проекта “Танці з зірками 2019“. Посмотреть онлайн новый выпуск шоу также можно на нашем сайте Ivona.

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В четвертом прямом эфире “Танців з зірками 2019“, тема которого будет “Вечер любви“, состоится яркая свадебная церемония судьи шоу, прима-балерины Екатерины Кухар и ее возлюбленного Александра Стоянова.

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К ведущим проекта Юрию Горбунову и Тине Кароль присоединится финалистка прошлогоднего сезона “Танців з зірками“ Леся Никитюк. Она будет встречать 12 оставшихся пар на балконе и подготовит для них свадебные конкурсы.

Смотрите анонс четвертого выпуска шоу “Танці з зірками 2019“ от 15.09.2019:

Посмотреть предыдущий третий выпуск шоу “Танці з зірками 2019“ можно здесь.