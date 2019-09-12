"Танці з зірками 2019": где и когда смотреть четвертый выпуск онлайн
В воскресенье, 15 сентября, в 21:00 на телеканале “1+1“ телезрители увидят четвертый эфир популярного проекта “Танці з зірками 2019“. Посмотреть онлайн новый выпуск шоу также можно на нашем сайте Ivona.
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В четвертом прямом эфире “Танців з зірками 2019“, тема которого будет “Вечер любви“, состоится яркая свадебная церемония судьи шоу, прима-балерины Екатерины Кухар и ее возлюбленного Александра Стоянова.
Вже за три дні на тебе чекає неймовірна подія 💍 У прямому ефірі #танціззірками відбудеться гучне весілля прем’єрів балету Національної опери України @ekaterinakukhar_official та @stoianov_aleksandr! Це буде вечір кохання зі зворушливими виступами всіх пар та великою кількістю сюрпризів, про які ми розкажемо тобі зовсім скоро 😉 Не пропусти церемонію одруження найяскравішої пари українського балету вже цієї неділі о 21:00 на 1+1 👰
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К ведущим проекта Юрию Горбунову и Тине Кароль присоединится финалистка прошлогоднего сезона “Танців з зірками“ Леся Никитюк. Она будет встречать 12 оставшихся пар на балконе и подготовит для них свадебные конкурсы.
Смотрите анонс четвертого выпуска шоу “Танці з зірками 2019“ от 15.09.2019:
Посмотреть предыдущий третий выпуск шоу “Танці з зірками 2019“ можно здесь.
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