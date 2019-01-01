Наталья Холоденко рассказала о своих консультациях стоимостью в 500 долларов

Звездный психолог Наталья Холоденко рассказала о частных консультациях, стоимость которых недешевая.

Психолог Наталья Холоденко не скрывает, что ее консультация стоит 500 долларов. Кто ее клиенты, и что им советует, рассказала в программе “Зірковий шлях“ на канале “Украина“.

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Наталья Холоденко много лет помогает людям лучше познавать себя и бороться со своими комплексами. Психолог ведет свой блог и дает частные консультации, стоимость которых недешевая, но, по словам Холоденко, ее клиенты могут себе это позволить.

“Я всегда подчеркиваю, что работаю преимущественно с владельцами бизнеса, с топ-менеджерами, и с теми масштабными вопросами, с которыми работаю я, уже не работает большинство других специалистов. Поэтому для них это адекватная стоимость, конечно, что для обычного человека - это нереальная сумма“, - делится психолог с журналистами “Зіркового шляху“.

Журналисты попросили Холоденко дать несколько советов, которыми она делится на своих консультациях, например, как начать себя мотивировать на изменения.

“Вот задать себе этот вопрос, без чего моя жизнь невозможна? Что я теряю, если не меняюсь, и тогда мотивация точно будет. Найди то, что тебе нравится, и изменения придут в твою жизнь“, - делится Холоденко.

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Недавно психолог внесла определенные изменения в свою жизнь тоже. Спасла коня от забоя. И хотя сам конь стоил не так дорого, его ежемесячное содержание обходится Холоденко более чем 10 000 гривен.

“Мне позвонила Камалия, сказала, что убивают спортивных лошадей, я сказала сразу нет, даже не рассказывай дальше. Потому что я чувствовала, что я согласна, потому что это была мечта моего детства. А потом, все же я подумала и буквально за две минуты приняла решение, все, так у меня будет лошадь. Я купила очень дешево, потому что ее продавали на вес, как на убой“, - поделилась на канале “Украина“ Холоденко.

Напомним, ранее Наталья Холоденко рассказала, сколько тратит на себя в месяц.