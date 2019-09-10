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Наталья Холоденко рассказала о своей модной страсти

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Звездный психолог Наталья Холоденко призналась, что обожает обувь и сумки.
Наталья Холоденко рассказала о своей модной страсти
Наталья Холоденко рассказала о своей модной страсти
instagram.com/kholodenkon

Психолог и экс-ведущая канала “Украина“ Наталья Холоденко вместе с семьей арендует квартиру. Журналистам “Зіркового шляху“ на канале “Украина“ знаменитость показала коллекцию модных аксессуаров, перед которыми не может устоять.

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Наталья Холоденко вместе с семьей снимает квартиру, где особое место отведено модным сумкам и туфлям, последних в коллекции звезды насчитывается 120 пар.

“Туфлеман. У меня такая фишка, вот я купила туфли, и я не выбираю: красные или голубые, я сразу беру две пары, если нравится, - говорит звезда и добавляет. - Самая дорогая пара стоит тысячу долларов. Это на 35-летия я себе покупала“.

От серванта с туфлями журналисты перешли к серванту с эксклюзивными сумками. Их у Холоденко не меньше чем обуви. И стоят они также не дешевле. Правда, Наталья признается: многие сумки были подарены на различные праздники, или же и вовсе без повода.

Напомним, ранее Наталья Холоденко рассказала, сколько тратит на себя в месяц.

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Теги: Наталья Холоденко
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Источник: Ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  10.09.2019, 18:25
Оценка:  0
гость
Это тот семейный психоЛОХ, которая просрала собственную семью?
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