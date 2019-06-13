Звездная психолог рассказала о своем новом жилье и о содержимом холодильника.

Шоколад и пирожные: Наталья Холоденко показала, что держит в холодильнике пресс-служба

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Психолог Наталья Холоденко несколько лет назад поразила поклонников невероятным похудением. Знаменитость придерживается правильного питания и позитивного мышления. Для журналистов “Зіркового шляху“ на канале “Украина“ Холоденко открыла дверь своей арендованной квартиры, показала содержимое холодильника и рассказала, какой подарок сделал отец ее маленькой дочери.

Недавно Наталья Холоденко стала обладательницей ценного подарка, который сделал ей отец дочери Вивьен, родившейся в марте этого года.

Подарили мне квартиру, но двухкомнатная, она небольшая, и она под Киевом, не в Киеве. Я решила, что я буду жить там, где мне комфортно, но приобрести такое жилье не смогу. Поэтому я выбрала себе такой вариант, в котором живу я сегодня, - говорит звезда о съемных апартаментах.

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В 5-ти комнатах отделка только из натурального камня и дерева.

Стоит квартира около полутора тысяч долларов в месяц, но на самом деле такая квартира стоит на рынке гораздо больше, - говорит “Зірковому шляху“ Холоденко.

Нашли журналисты в холодильнике бальзамический соус, выдержанный десять лет, которой ей подарили, и который она любит, ведь он, по ее словам, очень вкусный. На полках Холоденко оказались пирожные, штрудель и шоколад.

Это я была на Дне Рождения ресторана. Много шоколада, ко мне приходят, я его раздаю. Вот, например, конфеты, это тоже мне подарили на семинаре, - говорит звезда на канале “Украина“.

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На самом деле в меню психолога только полезная еда.

Вообще чечевицу недооценивают, в ней очень много белка. Я ее обожаю, она быстро готовится: бросил в воду, разварилась, добавил туда морковки, лука и уже суп готов, - говорит Холоденко и добавляет, что она без сахара пьет десять лет чай и кофе.

После решения насущных вопросов - семейных и рабочих, психолог отправляется к косметологу наводить красоту.

Я стараюсь как можно чаще посещать косметолога, это моя находка, можно сохранять свое лицо без уколов, если делать регулярно массажи, поэтому я стараюсь для этого найти всегда время, - рассказывает звездный психолог.

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