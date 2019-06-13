Шоколад и пирожные: Наталья Холоденко показала, что держит в холодильнике
Читай также: Полюбят и такой: Никитюк раскрыла свою истинную натуру на новом фото
Психолог Наталья Холоденко несколько лет назад поразила поклонников невероятным похудением. Знаменитость придерживается правильного питания и позитивного мышления. Для журналистов “Зіркового шляху“ на канале “Украина“ Холоденко открыла дверь своей арендованной квартиры, показала содержимое холодильника и рассказала, какой подарок сделал отец ее маленькой дочери.
Недавно Наталья Холоденко стала обладательницей ценного подарка, который сделал ей отец дочери Вивьен, родившейся в марте этого года.
Подарили мне квартиру, но двухкомнатная, она небольшая, и она под Киевом, не в Киеве. Я решила, что я буду жить там, где мне комфортно, но приобрести такое жилье не смогу. Поэтому я выбрала себе такой вариант, в котором живу я сегодня, - говорит звезда о съемных апартаментах.
Всем привет от нас с @dimashevchuck (молодой предприниматель и блогер) и моих детей — @larionkuritsyn и Вивьен (у нее пока нет страницы). ⠀ Сегодня у нас была стратегическая встреча на тему школы блогера. ⠀ Особенно это актуально для детей и подростков, которые при их креативе и избытке энергии могут за пару лет начать зарабатывать больше, чем родители. ⠀ Какие темы вы ждете в рамках этого курса? ⠀ Верите ли вы в то, что дети и подростки могут добросовестно учиться блогерству? ⠀ Какую сумму вы готовы заплатить за месячный курс обучения, который даст денежную профессию и массу полезных навыков? #успех #мышлениепредпринемателя #достижениецелей #школаблогера
Читай также: Дмитрий Комаров стал первым в мире журналистом, который попал к племени Яномами
В 5-ти комнатах отделка только из натурального камня и дерева.
Стоит квартира около полутора тысяч долларов в месяц, но на самом деле такая квартира стоит на рынке гораздо больше, - говорит “Зірковому шляху“ Холоденко.
Нашли журналисты в холодильнике бальзамический соус, выдержанный десять лет, которой ей подарили, и который она любит, ведь он, по ее словам, очень вкусный. На полках Холоденко оказались пирожные, штрудель и шоколад.
Это я была на Дне Рождения ресторана. Много шоколада, ко мне приходят, я его раздаю. Вот, например, конфеты, это тоже мне подарили на семинаре, - говорит звезда на канале “Украина“.
Читай также: Екатерина Кухар засветила стройные ноги в роскошном платье
На самом деле в меню психолога только полезная еда.
Вообще чечевицу недооценивают, в ней очень много белка. Я ее обожаю, она быстро готовится: бросил в воду, разварилась, добавил туда морковки, лука и уже суп готов, - говорит Холоденко и добавляет, что она без сахара пьет десять лет чай и кофе.
После решения насущных вопросов - семейных и рабочих, психолог отправляется к косметологу наводить красоту.
Я стараюсь как можно чаще посещать косметолога, это моя находка, можно сохранять свое лицо без уколов, если делать регулярно массажи, поэтому я стараюсь для этого найти всегда время, - рассказывает звездный психолог.
Ранее мы писали, кто покинул проект “Зважені і щасливі“.
Полная версия правил