"Следствие ведут экстрасенсы": кто убил школьницу в День защиты детей?
Сегодня, 11 сентября с 19:00 до 20:00, зрители телеканала СТБ увидят премьерный двухсерийный выпуск мистического реалити “Следствие ведут экстрасенсы“. Ясновидящие Жанна Шулакова и Яна Пасынкова расследуют убийство семиклассницы, которое произошло в День защиты детей в поселке Илларионово, Днепропетровской области. Кто и за что жестоко расправился над девочкой? Экстрасенсы раскроют всю правду о первой любви убитой школьницы.
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1 июня 2018 года, на концерте ко Дню защиты детей, рыжеволосая красавица-семиклассница Вероника танцевала и улыбалась последний раз в своей жизни. Уже вечером ее тело нашли на окраине города у ручья. Школьница была раздета, избита и задушена.
“Она была такой общительной, всегда со всеми находила общий язык. Ее все любили“, – рассказывает бабушка погибшей Вероники.
Теперь местные жители боятся по вечерам выходить на улицу и отпускать детей одних на прогулку. Ведь до сих пор неизвестно, кто мог решиться на такое зверство.
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Но больше всего родителей шокировало то, что их дочь нашли полураздетой! Мама и папа Вероники с ужасом думают о том, что девочку изнасиловали. Однако полицейские отвергли эти предположения.
Уже через день после ужасного преступления следователь заявил родителям, что злоумышленника поймали. По версии правоохранителей, подозреваемым является 13-летний парень. Когда родные девочки узнали об этом – были просто шокированы! В отделении сидел перепуганный школьник-восьмиклассник невысокого роста по имени Даниил. Мама подозреваемого, Людмила, так же, как и родители Вероники, не верит в версию правоохранителей.
“Они не дружили, не общались даже. Я ее в глаза раньше не видела“, – признается женщина.
Жители поселка считают, что правоохранители просто пытаются повесить убийство Вероники на подростка. А тем временем настоящий преступник на свободе.
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В ходе расследования экстрасенсы шокируют – родители школьницы каждый день здороваются с убийцей собственной дочери! Кто он? И за что лишил жизни семиклассницу? Не пропустите расследование преступления, которое станет делом чести для экстрасенсов!
Смотрите премьерный выпуск проекта “Следствие ведут экстрасенсы“ уже сегодня, 11 сентября с 19:00 до 21:00, на СТБ!
Ранее сообщалось, героем проекта “Наречена для тата“ станет фельдшер скорой помощи.
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