Героем проекта "Наречена для тата" станет фельдшер скорой помощи

Пятым участником проекта "Наречена для тата" станет фельдшер скорой помощи Александр Отрошко.

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Во вторник, 10 сентября в 19:00, в новом выпуске романтического реалити “Наречена для тата“ на СТБ телезрители познакомятся с пятой парой. Построить отношения на проекте попробует 37-летний фельдшер скорой помощи Александр Отрошко из города Бородянка. Мужчина воспитывает восьмилетнюю дочь Вику. Что известно об отце-одиночке и почему не сложились его предыдущие отношения, узнайте в материале.

“Мой папа герой, потому что он спасает людям жизни“, – говорит о своем отце маленькая Вика.

С будущей супругой Александра познакомил общий друг. В 29 лет пара женилась и завела ребенка. Жена была домохозяйкой, а Александр посвящал время любимой работе. Позже супруга тоже занялась карьерой. Но вместе с этим, по словам Александра, она начала больше времени уделять подругам и развлечениям, посещать ночные клубы. Иногда возвращалась домой только под утро. Мужчину такое поведение супруги не устраивало, и он не один раз скандалил с ней по этому поводу. Однажды женщина собрала свои вещи и ушла. Александр был в депрессии первые месяцы, даже надеялся все вернуть. Но когда остыл, решил, что такие отношения ему не нужны. Пара развелась. Дочка осталась жить с мамой, но так как та работает постоянно, большую часть времени проводит у папы.

Александр Отрошко пресс-служба

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После расставания с женой, Александр пытался встречаться с другими девушками – знакомился на работе, посещал сайты знакомств – но так и не встретил ту самую. Одинокий отец признает, что подсознательно сравнивает новых девушек с бывшей женой, и не исключает тот факт, что это мешает ему строить отношения.

“Хочу, чтобы мне помогли найти вторую половинку, с которой я бы мог связать свою жизнь. Главное, чтобы девушка была простой, хозяйственной“, – говорит Александр.

Александр Отрошко с дочерью пресс-служба

Программа совместимости подобрала Александру в пару 33-летннюю Викторию Подколзину.

Как будут развиваться отношения новоиспеченной пары – узнайте в новых выпусках реалити “Наречена для тата“ каждый вторник в 19:00 на СТБ!

Ранее пара из первого сезона “Наречена для тата“ прокомментировала новых героев реалити.