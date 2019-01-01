"Следствие ведут экстрасенсы": почему погибла молодая невеста накануне свадьбы?

Новые выпуски телепроекта о мистической любви выйдут 28 августа.

Сегодня, 28 августа в 19:00 и 20:00, на СТБ выйдут два премьерных выпуска мистического реалити “Следствие ведут экстрасенсы“, посвящённые любовным историям. Первое расследование нового сезона проведут сильнейшие ясновидящие страны – Алена Курилова и Рубина Цибульская. Они разберутся, почему погибла молодая девушка, так и не дождавшись своей свадьбы после предложения руки и сердца от любимого.

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8 марта 2019 года парень по имени Михаил приехал домой к своей девушке Татьяне с букетом из ста одной розы. В присутствии ее мамы молодой человек, как в красивых фильмах о любви, встал на одно колено и сделал предложение. Для девушки это был один из самых счастливых дней в ее жизни. Но свадьба так и не состоялась. На следующий день после признания невеста попала в реанимацию, а вскоре умерла.

Убитые горем родители считают, что внезапная и странная смерть дочери была не случайной. И что их Таню затянула на тот свет какая-то потусторонняя сила. Мама погибшей – Татьяна – уверена, что дочь забрал на тот свет покойный брат. Он приснился девушке накануне этих страшных событий и назвал точную дату ее смерти.

"Следствие ведут экстрасенсы" пресс-служба

А самое ужасное, что только четыре года назад мама Тани похоронила и своего сына Сергея. Причина смерти – инсульт. Парню было всего 26 лет. А перед смертью, как и сестру, его мучили сильные судороги, после чего он впал в кому. Так же неожиданно и странно оборвалась его жизнь. У Сергея остались жена и маленькая дочь.

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Во время расследования ясновидящая Рубина Цибульская сообщит: “Я вчера вечером настраивалась по фотографиям на умерших брата и сестру. Когда ночью проснулась, передо мной стоял дух Тани. И говорит: “Свадьба была проклятой“. Утром смотрю – нет моего кольца на руке. А я его никогда не снимаю. Куда оно могло деться? Я даже не заметила, в какой момент кольцо исчезло“.

"Следствие ведут экстрасенсы" пресс-служба

Экстрасенс Алена Курилова предположит: “Если это свадебная магия, то это очень страшная вещь“.

Что в этой семье не так? Почему женщина похоронила всех своих детей? Экстрасенсы Алена Курилова и Рубина Цибульская раскроют смертельную любовную тайну Татьяны и расскажут всю правду о проклятье беременной женщины, из-за которого вымирает семья. Не пропустите расследование уже сегодня, 28 августа в 19:00, на СТБ.

Напомним, ранее мы писали о новых участниках проекта “Наречена для тата“.