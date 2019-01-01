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Главный хит осени: Светлана Лобода выпустила трек "В зоне риска"

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Слушай музыкальную новинку от суперзвезды Светланы Лободы - свежий хит "В зоне риска"!
Главный хит осени: Светлана Лобода выпустила трек "В зоне риска"
Главный хит осени: Светлана Лобода выпустила трек "В зоне риска"
instagram.com/lobodaofficial

Популярная украинская исполнительница, бывшая солистка “ВИА Гры“ и участница “Евровидения-2009“ Светлана Лобода порадовала фанатов выходом новой песни. Звезда презентовала трек под названием “В зоне риске“.

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Официальная премьера композиции состоялась 6 сентября. Песня “В зоне риска“ вышла на всех цифровых площадках.

Отметим, что эту композицию артистка уже пела на своих концертах, но официальный релиз сингла “В зоне риска“ состоялся только сегодня. 

Напомним, ранее Светлана Лобода устроила жаркие танцы в коротеньком платье.

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Теги: Светлана Лобода
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Источник: Ivonа bigmir)net

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