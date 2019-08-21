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Светлана Лобода устроила жаркие танцы в коротеньком платье - видео

Комментариев: 1
Певица Светлана Лобода опубликовала в в Instagram пикантное видео.
Светлана Лобода устроила жаркие танцы в коротеньком платье - видео
Светлана Лобода устроила жаркие танцы в коротеньком платье - видео
instagram.com/lobodaofficial

Популярная украинская исполнительница Светлана Лобода в очередной раз взбудоражила Сеть откровенной публикацией.

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На своей странице в Instagram 36-летняя артистка опубликовала пикантное видео, на котором она запечатлена в сценическом костюме. В ролике Лобода в коротком платье с микрофоном в руке танцует под песню “Toukasse“ Shanguy.

“Когда тебя нет - я тоже танцую...“, - загадочно подписала публикацию Лобода.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

когда тебя нет- я тоже танцую ....👸👱‍♀️🎈

Допис, поширений LOBODA (@lobodaofficial)

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Поклонники певицы засыпали ее комплиментами в комментариях. “Двое детей и такая красивая и стройная!!!!“, “Светлана Сергеевна.. ну, Вы конечно идеальная!!“, “А вы танцуете даже волосами“, “Шикарная! Охеренная! Любимая! Сексуальная! Блин просто слов нет какая Лобода“, “Неземная, а мы танцуем и поём под Ваши песни. ️Желаю вам всегда танцевать вместе“, - пишут пользователи Сети.

Напомним, ранее Лобода необычно декламировала Лермонтова во время прогулки в Риме.

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Теги: Светлана Лобода
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Источник: ivona.bigmir.net

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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  22.08.2019, 18:03
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Зараз кацапня почне блювання, мабуть по 150 бояри приймають.
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