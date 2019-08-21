Светлана Лобода устроила жаркие танцы в коротеньком платье - видео

Певица Светлана Лобода опубликовала в в Instagram пикантное видео.

Популярная украинская исполнительница Светлана Лобода в очередной раз взбудоражила Сеть откровенной публикацией.

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На своей странице в Instagram 36-летняя артистка опубликовала пикантное видео, на котором она запечатлена в сценическом костюме. В ролике Лобода в коротком платье с микрофоном в руке танцует под песню “Toukasse“ Shanguy.

“Когда тебя нет - я тоже танцую...“, - загадочно подписала публикацию Лобода.

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Поклонники певицы засыпали ее комплиментами в комментариях. “Двое детей и такая красивая и стройная!!!!“, “Светлана Сергеевна.. ну, Вы конечно идеальная!!“, “А вы танцуете даже волосами“, “Шикарная! Охеренная! Любимая! Сексуальная! Блин просто слов нет какая Лобода“, “Неземная, а мы танцуем и поём под Ваши песни. ️Желаю вам всегда танцевать вместе“, - пишут пользователи Сети.

Напомним, ранее Лобода необычно декламировала Лермонтова во время прогулки в Риме.